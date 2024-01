Afrique: Top 10 des milliardaires 2023

Johann Rupert homme d'affaires sud-africain et Aliko Dangote un homme d'affaires et industriel nigérian

Si le nombre de milliardaires du continent est resté identique à celui de fin 2022, en revanche leur richesse a fortement baissé, selon Forbes. Voici les fortunes des dix hommes les plus riches de l'Afrique à fin 2023.

Après douze ans consécutifs passés à la tête des hommes les plus riches d'Afrique, Aliko Dangote est détrôné par un Sud-Africain. Selon les données de Forbes à fin 2023, le continent ne compte que 20 milliardaires sur 2 584 au niveau mondial, représentant moins de 0,8% des milliardaires du monde. Ce classement ne tient compte que des milliardaires dont les actifs sont majoritairement en Afrique. Le Sud-Africain Elon Musk, l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée par Forbes à 229 milliards de dollars à fin 2023, l'Ethiopien Mohammed Al Amoudi, le Somalien Mo Ibrahim... ne sont pas pris en compte dans ce classement.

Si le nombre de milliardaires du continent est resté le même qu'en 2022, suite à la réintégration de l'Eswatinien Nathan Kirsh, on note une baisse sous l'effet d'une combinaison de facteurs : impact du covid-19, effets de la crise Russie-Ukraine et la radiation de la seule femme milliardaire africaine du classement, Isabel dos Santos. Ainsi, Aliko Dangote, le milliardaire nigérian qui a trôné douze ans durant à la tête des hommes les plus riches d'Afrique, a perdu sa couronne en 2023.

Le magnat du ciment, du sucre, mais aussi des engrais et bientôt du raffinage de pétrole avec le démarrage de sa nouvelle raffinerie de produits pétroliers, la plus grande d'Afrique, a subi fortement la dépréciation du naira. Aliko Dangote, selon Forbes, est désormais devancé par le Sud-Africain John Rupert & family avec une fortune estimée à 10,70 milliards de dollars. Par pays, l'Afrique du Sud et l'Egypte sont les plus représentés au tableau du plus grand nombre de milliardaires avec respectivement six et cinq représentants. Derrière suivent le Nigeria (3 milliardaires), le Maroc (2), l'Algérie (1), l'Eswatini (1), la Tanzanie (1) et le Zimbabwe (1). Les milliardaires africains viennent de seulement huit pays.

Fortunes des 10 milliardaires africains de Forbes à fin 2023 (milliards de $)

Noms & Prénoms

Pays

Age

Fortune 2023

Fortune 2022

Secteurs d'activité

Johann Rupert & family

Afrique du Sud

73 ans

10,30

10,70

Luxe

Aliko Dangote

Nigeria

66 ans

9,5

13,50

Ciment, sucre,...

Nicky Oppenheimer

Afrique du Sud

78 ans

8,30

8,40

diamant, diversifiés

Nassef Sawiris

Egypte

62 ans

7,40

7,30

BTP, investissements

Nathan Kirsh

Eswatini

91 ans

5,80

3,5

Distribution

Abdulsamad Rabiu

Nigeria

63 ans

5,70

7,60

Ciment, sucre...

Issad Rebrab & family

Algérie

79 ans

4,60

4,60

Agroalimentaire et boissons

Mohamed Mansour

Egypte

75 ans

3,60

2,90

Diversifiés

Naguib Sawiris

Egypte

69 ans

3,30

3,30

Telecom

Mike Adenuga

Nigeria

70 ans

3,10

6,30

Telecom, pétrole