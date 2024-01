Congo-Brazzaville: Poto-Poto 2 - Charlotte Opimbat offre des tonnes de vivres à ses mandants

Comme elle le fait chaque année, l'élue de la deuxième circonscription électorale de Poto-Poto, Charlotte Opimbat, a offert, le 1er janvier, des vivres et non vivres à quelques centaines de ses mandants, de quoi susciter leur joie ce jour spécial.

Plus de trois cents personnes, femmes et hommes, venues des quartiers 32 et 36 composant la deuxième circonscription électorale de Poto-Poto ont bénéficié du soutien alimentaire de leur députée. Chacune d'elle a reçu des mains de l'élue du peuple un kit alimentaire constitué du poulet, du poisson de mer, du poisson salé, du riz ainsi que d'autres accessoires de cuisine.

Les hommes, par contre, ont bénéficié de cartons de vin rouge et autres liqueurs légères, nécessaires pour la gaieté et meilleur accompagnateur de la journée.

Un geste certes symbolique mais plein de sens, qui a permis à ces familles démunies et précaires de passer, tant soit peu, la fête de Saint- Sylvestre dans la joie et de démarrer l'année avec plus d'espérance.

« Jusqu' à ce matin, j'étais en train d'imaginer comment faire pour passer la fête avec les enfants, étant donné que je n'avais pas d'argent. Dieu merci, notre députée m'a convoquée pour venir récupérer un kit alimentaire composé d'un peu de tout. Je n'ai rien à lui donner en retour. Je prie seulement que le Dieu Tout-Puissant la récompense au centuple pour sa générosité et son amour envers nous qui vivons dans la précarité », a témoigné maman Adèle, bénéficiaire d'un kit alimentaire.

« Nous plaçons cette année 2024 sous le signe de l'amour, de la solidarité mutuelle et de la paix. Le geste de charité que nous venons de poser, comme nous le faisons toutes les années d'ailleurs, vient encore souder l'amour que nous partageons toujours avec eux. C'est, en effet, pour exprimer cette chaleur avec moi que tous ici m'appellent par "Mère ya palais" », s'est réjouie Charlotte Opimbat.