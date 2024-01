Congo-Brazzaville: Sécurité alimentaire - Les membres de la plateforme Ravsi visitent le site d'Agri Congo

La causerie-débat sur l'autonomisation alimentaire suivie de la visite du site d'Agri Congo ont été les différentes activités organisées par le Réseau des acteurs de volontariat pour la solidarité internationale (Ravsi), à l'occasion du Festival des solidarités « Festisol ». Un rendez-vous annuel qui promeut depuis vingt-cinq ans la défense des droits humains et une solidarité ouverte sur le monde, en France et dans douze pays d'Afrique francophone.

A Pointe-Noire, les activités ont eu lieu en décembre dernier sur le thème général « L'autonomisation alimentaire ». Rufin Mafouta, coordonnateur Ravsi Pointe-Noire, a rappelé le contexte de la célébration du Festisol ainsi que la pertinence du thème choisi. Il a remercié les représentants des associations membres de la plateforme pour leur implication à la tenue de ce festival.

Ingénieur agronome et responsable du suivi-évaluation Ravsi, Dominique Matondo, a entretenu l'auditoire sur ce thème en prenant l'exemple du projet « Sauvons le quartier », dont l'objectif est de valoriser les parcelles avec l'agriculture, l'élevage et la pisciculture de case. Dans sa communication, il a exhorté les membres de Ravsi à s'investir dans l'agriculture hors-sol, très importante dans l'optique de l'auto consommation car présentant d'innombrables avantages bio. Elle peut se pratiquer dans un espace réduit et avec peu de contraintes structurelles et logistiques et permet ainsi à la famille de s'approvisionner sans se déplacer en produits agricoles sains. L'assainissement du milieu où se pratique l'activité et son embellissement sont les autres avantages répertoriés, a-t-il souligné.

%

Selon lui, chaque Congolais devrait se lancer dans cette agriculture hors-sol pour ses nombreux apports pas seulement nutritionnels et économiques mais aussi environnementaux puisque les ordures ménagères sont utilisées pour le fumier organique.

La visite du site d'Agri Congo, situé à Tchimbambouka, dans le 6e arrondissement Ngoyo, a été l'autre activité initiée par Ravsi. Sous la conduite de Crépin Founatoutou, directeur d'Agri Congo, les membres de Ravsi ont visité le site qui abrite différentes activités agro pastorales dont le maraîchage en est la principale.

Les pépinières aux cultures arrivées à maturité, des légumes et autres végétaux consommables ont été tour à tour visités par les membres de Ravsi tout comme les sites aménagés pour l'élevage porcin, la volaille, les poules pondeuses, les lapins, la fabrication d'aliments de bétail, la vente des intrants agricoles, les unités de recherche agronomique ou de santé animale...

Cette visite d'Agri Congo a été pour les membres de Ravsi une découverte profitable à l'avenir car de nombreux projets dans ce secteur germeront et fourmilleront.

En dehors de ces deux activités, une délégation de Ravsi, composée de trois membres, a pris part à la cinquième édition de Noël à Mahies qui s'est tenue le 16 décembre 2023, dans les locaux de l'association Mahies, à Pointe-Noire, avec la participation de la coordination nationale du Festisol Pool Malebo, représentée par Asu Monde.

Signalons que cette activité centrée sur les droits de l'enfant a eu pour objectif de sensibiliser l'auditoire à travers des jeux en les accueillant dans un environnement propice à leur éveil.