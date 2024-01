Congo-Brazzaville: Voiries urbaines - Des artères de Pointe-Noire dans un état désastreux

Des pluies abondantes de ces derniers temps ont aggravé dans la ville océane le phénomène de nids de poule et de mares d'eau sur toutes les voies publiques. En conséquence, ce sont des véhicules de transport en commun et privé qui en payent le lourd tribut.

L'état des artères laisse à désirer dans les six arrondissements de Pointe-Noire. « Les mares d'eaux et nids de poule qui se sont généralisés compliquent la circulation dans toute la ville. Cette situation ne nous étonne pas, car on le savait déjà que si rien n'est fait pour fermer ces trous et fissurations avant la tombée des pluies, les voies publiques de la ville seront dans un état déplorable, et nous y sommes », a déclaré un taximan vivant à côté du grand trou de la grande avenue de Mongo-Kamba, dans le 5e arrondissement.

Citons trois grandes avenues de la ville, l'avenue de la Révolution dans sa portion qui va du Supermarché Moka jusqu'à la station d'essence, l'avenue qui va du rond-point Mess mixte de garnison jusqu'à la télévision-congolaise Pointe-Noire, la portion de l'avenue de Mongo-Kamba qui va du quartier Carrefour jusqu'à la montée du marché Thystère, l'avenue qui borde l'hôpital Adolphe-Sicé jusqu'à la direction départementale de la Santé de Pointe-Noire.

Cet échantillon n'est qu'une fine partie prise au hasard, car il est difficile d'en trouver une artère ou une rue correctement praticable dans tout son trajet. « De nombreuses rues et avenues de la ville océane donnent l'impression d'une ville abandonnée, car quelques travaux qui avaient commencé le mois d'août de l'année 2023 s'étaient arrêtés brutalement et on ne sait pourquoi », s'est interrogé un habitant du quartier OCH dans le premier arrondissement.

Notons que certains arrondissements sont coupés du centre-ville à cause d'innombrables nids de poule occasionnant des mares d'eau débordantes, le manque de caniveaux dans certaines artères de la ville et surtout le non curage des petites rivières qui coulent sur le périmètre urbain.