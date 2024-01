Algérie: Tébessa - Essor remarquable du secteur de la santé en 2023

TEBESSA — Le secteur de la santé a été renforcé en 2023 dans la wilaya de Tébessa, par l'ouverture de dizaines d'établissements hospitaliers dans plusieurs communes.

Etablissements publics hospitaliers (EPH), polycliniques, Etablissements hospitaliers spécialisés (EHS), Etablissements publics de santé de proximité (EPSP), salles de soins et autres Unités de dépistage et de suivi (UDS) en milieu scolaire ont ainsi contribué au rapprochement des services médicaux des citoyens dont certains étaient obligés de parcourir des centaines de kilomètres pour se soigner.

Le directeur de wilaya de santé et de la population (DSP), Rabie Mezhoud, a évoqué, en premier lieu, dans une déclaration à l'APS, l'entrée en service de l'hôpital Bendjedda-Mehennia, spécialisé en médecine et chirurgie pédiatrique au chef-lieu de wilaya. Rappelant que cette structure spécialisée de 60 lits avait été mise en service au cours du premier semestre 2023, après une importante opération de réhabilitation et de restauration imposée par la décrépitude de cet hôpital datant de l'époque coloniale, le même responsable a affirmé que l'établissement permet aujourd'hui de soulager la pression sur l'hôpital Mère et Enfant Dr Abdelaziz-Khaldi.

Ce dernier, désormais dédié aux accouchements et à la prise en charge de certaines maladies gynécologiques, bénéficiera, à son tour, d'une importante opération de réhabilitation au cours de l'année prochaine.

L'année 2023 a également été marquée, en matière de santé, par l'équipement, au chef-lieu de wilaya, de l'EHP du 4-mars 1956, doté de 120 dont 80 destinés au service de médecine générale et 40 au service psychiatrique, ainsi que de l'hôpital Chouchane-Loucif Benmohamed, une structure de 60 lits située dans la commune d'El Ogla.

Ces deux derniers établissements de santé, achevés depuis plusieurs années, mais qui sont restés fermés en raison de l'absence d'équipement et du fait de certaines "contraintes à caractère juridique", seront rouverts "dès que possible", selon le directeur de la santé.

Par ailleurs, pas moins de sept (7) polycliniques, dotées de services d'urgence et fonctionnant 24 heures sur 24, ont également été mises en services au cours de l'année 2023 dans les communes de Cheria, de Morsott, d'Ouenza, de Tlidjène, de Bekkaria, de Bir El-Ater et de Tebessa, où elles assurent une permanence médicale extrêmement utile, voire salvatrice, pour les patients. De même que de nombreuses salles de soins ont été ouvertes dans des localités rurales, à l'image des structures désormais opérationnelles à Ain Fodda (commune de Bir Dheb), à Hanchir Odjla (Cheria) à Stah (Stah Guentis), à Aïcha Oum-Chouicha (Bir El Ater) et à Karkara (Ain Zerga), en plus de 15 UDS dans plusieurs autres communes.

Ces structures de santé ont créé, selon le responsable local du secteur, un "équilibre dans la wilaya en matière de soins", en particulier dans les zones reculées et isolées, tout en créant des dizaines d'emplois pour les médecins et les paramédicaux et en épargnant aux patients les déplacements vers le chef-lieu de wilaya ou dans les wilayas voisines.

Le même responsable a également fait état de l'allocation d'une enveloppe financière de plus de 480 millions de DA afin de mener à bien 7 opérations de développement, dont la réhabilitation d'un certain nombre de structures au chef-lieu de wilaya, telles que les Urgence médicales Dr Alia-Salah, la salle de soins de la cité des Ecoles, en plus de la restauration de l'Institut supérieur de formation paramédicale et de la réalisation d'une polyclinique au quartier Mizab.

Dans la continuité du programme de mise à jour de la carte sanitaire de la wilaya, il est prévu de réceptionner et de mettre en service, en 2024, une polyclinique au nouveau pôle urbain de Boulhaf-Dir, et 3 autres établissements de santé dans les communes de Bir Mokkadem, de Stah Guentis et de Ferkane, outre l'entame des travaux de réalisation d'une structure d'urgences médicales à Cheria (25 lits), d'un hôpital de 60 lits à Negrine et un service de chirurgie pédiatrique à l'hôpital Dr Abdelaziz-Khaldi.

Equipements médicaux et recrutement de médecins généralistes et spécialistes

S'agissant des matériels et des équipements médicaux, le directeur de la santé a indiqué que "tout au long de l'année 2023, plusieurs équipements médicaux ont été acquis pour plus de 2 milliards de DA et distribués à différents établissements de santé. Des financements, a-t-il précisé, provenant de différents programmes, notamment les programmes sectoriels décentralisés, la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, et le budget de la wilaya.

Les équipements acquis sont constitués de matériel de laboratoire, d'appareils de radiologie, de fauteuils dentaires, de lits pour hémodialyse et autres, destinés aux hôpitaux d'El Oqla, de Tebessa, à l'EHS de chirurgie pédiatrique de Tébessa, et à 6 polycliniques réparties sur les communes de Bir El-Ater, de Doukkane, d'El Kouif, de Boulhaf-Dir, de Tlidjène et de Cheria.

Une enveloppe financière de plus de 200 millions de DA a également été puisée du budget de la wilaya pour l'acquisition de 4 scanners pour autant de structures hospitalières, et qui s'ajouteront aux 3 appareils que compte actuellement le secteur dans la wilaya de Tébessa. M. Mezhoud a également fait savoir que 100 médecins généralistes, 36 médecins spécialistes et 520 agents paramédicaux ont été recrutés et répartis sur différents établissements de santé, permettant ainsi de pourvoir aux besoins et de réduire le nombre d'évacuations sanitaires vers les wilayas voisines.

Pour rappel, le secteur de la santé compte à l'heure actuelle, dans la wilaya de Tébessa, 14 EPH (dont plusieurs spécialisés), 48 polycliniques, 150 salles de soins et un institut national de formation supérieure paramédicale, en plus de dizaines de cliniques et de centres de santé privés, dans plusieurs spécialités médicales.