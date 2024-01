Gabon: Nicaise Moulombi salue le discours de vœux à la nation du Président Brice Clotaire Oligui Nguema

Le discours de voeux à la nation du Président Brice Clotaire Oligui Nguema du 31 décembre 2023 était attendu par les Gabonais. Plusieurs décisions ont été prises et des promesses annoncées. De la baisse du prix du butane à la libération de certains détenus, en passant par le règlement de la dette intérieure, tout ceci a été salué par Nicaise Moulombi, Acteur de la société civile, grand défenseur de l'Environnement et 2è Vice-Président du Conseil Économique Social et Environnemental.

Le 30 août 2023 restera à jamais gravé dans la mémoire collective des Gabonais. C'était le coup d'État ou coup de Libération, c'est selon. Le discours de voeux à la nation du Président Brice Clotaire Oligui Nguema du 31 décembre 2023 était attendu par le commun des Gabonais. Chacun était devant son petit écran pour apprécier à sa juste valeur, les voeux de nouvel an , du Président de la Transition.

Pour Nicaise Moulombi, le discours de voeux à la nation du Président Brice Clotaire Oligui Nguema du 31 décembre 2023 est la bienvenue. Il dit soutenir les actions du CTRI, qui pour lui, concourent au bien-être des Gabonais et à la restauration de leur dignité, comme le souligne le Chef de l'État gabonaise : "L'accent doit être mis sur le quotidien des gabonais. Nous avons la responsabilité d'apporter plus de richesse dans les familles gabonaises. Les Gabonais méritent une plus grande considération et aspirent à un mieux-être. Et ma responsabilité en tant que Président de la République est de veiller au bien-être des populations gabonaises" rappelle Nicaise Moulombi.

%

Aussi, la décision du Président de libérer 1000 prisonniers sous les conditions prévues par la loi, était-elle saluée par le Vice Président du CESE. A ce sujet, il préconise que ces derniers peuvent par exemple participer au développement du projet agricole, à la construction des routes ou à la réhabilitation de certaines d'entre elles et bien d'autres, pour leur insertion sociale. " Ceux qu'on appellera désormais anciens détenus, pourront apporter leur coup de main à la réalisation des différents projets entrepris par le Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette participation active, leur permettra de s'insérer dignement dans la société. A l'heure de la restauration, chacun de nous devra apporter sa pierre à l'édification de notre cher pays le Gabon" fait-il savoir.

En tant qu'acteur de la protection de l'environnement, Nicaise Moulombi a rappelé la nécessité de trouver des solutions dans le conflit homme-faune. Pour lui, il faut impérativement protéger les êtres humains au dépens des pachydermes qui ont endeuillé beaucoup de famille, détruit des plantations et ont participé à l'exode rural ou à l'abandon de certains villages.