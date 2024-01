Madagascar: Mini-raid - 16 vététistes relient Tana-Mahanoro

Ils sont arrivés sains et saufs après avoir pédalé pendant cinq jours pour une distance de 270 km. Le trophée a été attribué aux deux filles à savoir Nosy et Narindra qui ont eu le courage d'affronter toutes les épreuves allant de la Capitale jusqu'à Mahanoro en passant par Antanifotsy et Marolambo.

Seize raiders ont passé leur dernière semaine de l'année d'une autre manière. Leur amour et passion du vélo les ont conduits jusqu'à Mahanoro en traversant le parcours le plus technique qui existe à Madagascar. En effet, il s'agit d'une organisation de Mada VTT. L'association a terminé la saison en proposant ce mini-raid d'une distance de 270 km pour un périple de cinq jours. Le vrai point de départ s'est donné à Antanifotsy sur la RN7 mardi. Les participants ont dû s'y rendre en taxi brousse. Lors de la première journée, ils ont relié Antanifotsy-Ambohitompoina d'une distance de 40 km.

Mais ils ont commencé à se scinder en deux groupes après le trajet Ambohitompoina-Marosoanjo de 48 km le lendemain. Ils sont arrivés à Marolambo jeudi mais des problèmes mécaniques ont commencé à apparaître ainsi que des malaises qui sont dûs à de nombreuses raisons. « Nous étions obligés de nous diviser en trois groupes lors du trajet Marolambo-Ambinanindrano de 59 km. Les élites sont passées en premier, puis nous avions les deux filles avec nous et devions suivre leur rythme », a raconté Antsa Fifaliana Rafanomezantsoa.

Pourtant, ils se sont tous revus à Mahanoro, le point d'arrivée lors de la cinquième journée, samedi matin, sauf que le troisième groupe, il a raté le dernier taxi-brousse pour Tana et n'a pu quitter Mahanoro que dimanche matin. « La piste est très boueuse et n'est presque impraticable qu'avec un deux roues. Parfois nous traversons des endroits sombres et effrayants mais également de beaux paysages. Pourtant, nous arrivons toujours au bon endroit le soir pour pouvoir dormir. L'ambiance a été au rendez-vous, car c'est avant tout une aventure à partager entre amis, d'ailleurs c'est de la passion. Chaussures et vélo boueux mais nous sommes fiers d'avoir terminé l'épreuve ensemble », a conclu Antsa Fifaliana de Mada VTT.