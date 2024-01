Ile Maurice: Rs 15 M d'héroïne dans la perruque de deux passeuses ougandaises

La Customs Anti-Narcotics Unit de la MRA, en collaboration avec l'Anti-Drug Smuggling Unit (ADSU), a saisi 1,042g d'héroïne d'une valeur estimée à Rs 15 millions à l'aéroport international SSR le dimanche 31 décembre.

La passagère ougandaise Shakirah Uthman Muyumba, 34 ans, du vol KQ 274 en provenance de Nairobi à 3 heures, a été dans le green channel. Elle a été interceptée, interrogée et ses bagages fouillés. Rien d'incriminant n'y a été trouvé. Mais une fouille corporelle devait révéler un paquet dur et rond dans la perruque cousue sur sa tête.

Celle-ci a été coupée et enlevée et à l'intérieur, a été trouvé un paquet en plastique noir et gris renfermant une certaine quantité d'une substance poudreuse. Un test effectué sur place pour l'héroïne s'est révélé positif. Le chien douanier Honey a été déployé et a réagi positivement à l'exposition. Environ 520g d'héroïne d'une valeur estimée de Rs 7 800 000 ont ainsi été saisis.

Après la détection de ce cas et une analyse des risques de similitude dans le profil des passagers, une deuxième passagère du nom de Jane Akurut, 31 ans, arrivée cette fois par le vol KQ 270 de 18 h 30, a été ciblée pour un contrôle dans le green channel. Le même scenario s'est répété, la perruque a été coupée et retirée de sa tête, et on y a trouvé un paquet circulaire en plastique noir et gris renfermant une quantité de poudre similaire. Un test pour l'héroïne a été effectué et s'est révélé positif. Le chien douanier Rulah a été déployé et a réagi positivement à l'exposition.

%

Environ 522g d'héroïne d'une valeur estimée de Rs. 7 840 500 ont été saisis dans cette deuxième opération. Les deux passagères, avec leurs effets personnels et les pièces à conviction, ont été transférées à l'ADSU pour une enquête approfondie. Une livraison contrôlée lundi dans chaque cas n'aura rien donné alors qu'elles devaient loger dans deux différentes guest houses.