Ile Maurice: Richarno Colin reste concentré sur son défi parisien

A la fin de cette saison 2023, Richarno Colin reste sur sa faim. Le boxeur, qui a fait les Jeux de Pékin, de Londres et de Tokyo, n'a pas encore obtenu son ticket pour ceux de 2024. En septembre dernier, il avait perdu la finale du tournoi de qualification continental chez les 63,5 kg. Mais le pugiliste de 36 ans ne jette pas l'éponge. Il se concentre désormais sur les tournois de qualification mondiaux pour décrocher le précieux sésame.

«C'est vraiment dommage qu'il n'y ait eu qu'un seul qualifié par catégorie. Mais je ne baisse pas les bras. Je vais maintenant me concentrer sur les prochaines épreuves de qualification», assure-t-il. En boxe, deux tournois de qualification mondiaux sont programmés en 2024. Le premier se tiendra à Busto Arzizio en Italie du 29 février au 12 mars. Suivra celui de Bangkok en Thaïlande du 23 mai au 3 juin.

Boxeur expérimenté, Richarno Colin sait que ces deux épreuves seront relevées. «Ce ne sera pas simple mais je suis motivé», explique-t-il. Pour le boxeur d'Henrietta, les Jeux olympiques de Paris pourraient être les derniers de sa carrière. «Après Tokyo, je ne me suis pas relâché. J'ai travaillé pour maintenir mon niveau pour Paris. Donc, je vais persévérer et aller au bout des objectifs fixés avec le directeur technique national, Roberto Ibanez Chavez.» En Italie pour le premier tournoi de qualification mondial, quatre places seront attribuées dans la catégorie des 63,5 kg. Cinq tickets seront en jeu en Thaïlande.

«Je ne connais pas encore le programme du DTN pour l'année à venir. Mais peu importe où j'irai, je donnerai le meilleur de moi-même pour aller le plus loin possible», relate-t-il. Richarno Colin explique, néanmoins, qu'il lui est impossible de s'entraîner au rythme qu'il souhaite. «Je viens d'être muté par mon employeur du gymnase de Glen-Park à un autre site à Belle-Rose. De ce fait, cela me prend plus de temps pour voyager de mon domicile à Henrietta à mon lieu de travail. Il y a des jours où je n'arrive pas à me reposer. Ce qui fait que je n'arrive pas à me donner à 100% à l'entraînement.»

Néanmoins, Richarno Colin assure qu'il s'accroche en dépit des sacrifices qu'il doit faire. «Durant les 26 dernières années, les obstacles ne m'ont pas empêché d'avancer. Je vais continuer à persévérer», assure le boxeur d'Henrietta. Au cours de la saison 2023, Richarno Colin a clairement démontré que Maurice peut toujours compter sur lui.

Lors des Championnats d'Afrique disputés du 30 juillet au 5 août, il avait remporté sa sixième médaille aux Championnats d'Afrique. Il en était, alors, à sa septième participation au rendez-vous continental. Outre l'or en 2011 et 2022, Richarno Colin a remporté trois fois le bronze aux Championnats d'Afrique (2007, 2009 et 2015). En 2017 au Congo, il avait perdu en huitièmes de finale.

Lors des Jeux des îles de l'océan Indien disputés du 24 août au 3 septembre, il avait signé un autre exploit en remportant sa quatrième médaille d'or de suite à cet événement. Le capitaine de la sélection avait remporté sa première médaille d'or aux Jeux des îles en 2011 aux Seychelles. Il a récidivé en 2015 à La Réunion et en 2019 à Maurice. Deux semaines après le rendez-vous de Madagascar, Richarno Colin a mis le cap sur le Sénégal pour le tournoi de qualification olympique pour le continent africain.

Il a démarré le dimanche 10 au premier tour contre le Sénégalais Souleymane Diallo (30-27, 29-27, 29-27, 28-29, 29-28). Le lendemain, il s'est imposé contre l'Ivoirien Mikael Taha (29-27, 30-25, 30-26, 29-27 et 30-26). Après un jour de repos, il a retrouvé le Marocain Abdelhaq Nadir pour les quarts de finale et s'est imposé (30-27, 29-28, 30-27, 28-29 et 28-29). En demi-finales, il a gagné contre l'Ougandais Joshua Tukamuhebwa (30-27, 28-29, 30-27, 30-27 et 30-26) avant de perdre l'ultime duel contre Ait Bekka Jugurtha aux points (4-1).

A la fin de la saison, Richarno Colin reste optimiste sur ses chances de qualifications. «La saison 2023 a été chargée mais je suis allé au bout», dit-il. Outre les rendez-vous continentaux, Richarno Colin a aussi été en Ouzbékistan pour les Championnats du monde de l'International Boxing Association disputés du 30 avril au 14 mai. Il avait été éliminé en huitièmes de finale des -63,5 kg.

Son tombeur est le représentant du pays hôte, Ruslan Abdullaev. L'Ouzbek a signé une victoire à l'unanimité des juges (29-27, 30-26, 30-26, 30-25, 30-25). «On croise de plus en plus des boxeurs qui évoluent sur les circuits professionnel et amateur. Le niveau est, certes, relevé mais je ne me laisse pas impressionner», dit-il. Mais Richarno Colin ne compte pas capituler. Il compte bien passer par Paris avant de tirer sa révérence.