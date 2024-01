Madagascar: « Diamanga Vaovao » - Avotra Niaina Rakotoarizafy relève le défi

La première rencontre en « Diamanga Vaovao », une compétition de sports de combat traditionnels a enflammé le Gymnase Couvert de Mahamasina, ce week-end.

Le Gymnase Couvert de Mahamasina a vibré samedi dernier avec la première édition de « Diamanga Vaovao », une compétition de sports de combat traditionnels malgaches qui a su séduire plusieurs pratiquants et passionnés. Organisé par Parfait Rakotonindriana, président de Madagascar Kenpo Federation and mixed martial arts, l'événement a introduit des innovations visant à mettre en avant la richesse des sports de combat traditionnels malgaches.

« L'objectif de la compétition est de donner vie à la culture malgache à travers diverses catégories de Diamanga, notamment « Diamanga mifameno », « Diamanga fitness », « Diamanga Self défense », et également le « Diamanga hira sy dia », existant avant la culture Hira Gasy. Je souhaite encourager les jeunes à pratiquer les arts martiaux non seulement pour la défense personnelle, mais aussi pour l'entretien du corps, non pas pour se bagarrer », a fait savoir Parfait Rakotonindriana.

Défi

Le point culminant de l'événement était sans aucun doute les combats de défi Kenpo-MMA. Dans la catégorie des -52 kg, Avotra Niaina Rakotoarizafy du Top Team Analamanga a remporté la victoire face au champion Anthony de Fianarantsoa. « Je me suis préparé à ce combat de défi depuis trois mois. Mon rêve est de devenir un combattant professionnel à l'instar de l'UFC », explique Avotra Niaina. Dans la catégorie des -61 kg, Mirana Ravoajanahary du WTA d'Ambatolampy a triomphé face à Samuël Rakotoasimbola du CSLA par soumission dès le premier round. Tafita Randrianantenaina du CSLA a également assuré sa victoire par soumission chez les -70 kg face à Hassani Ahamed WTA.

%

Parallèlement aux combats de Diamanga Vaovao et aux combats de défi Kenpo-MMA, des démonstrations dynamiques ont été présentées par Animal Flow, le Kick Boxing Academy du Maître Kelly, le self-défense du Malagasy Harotema, le Moring réunionnais et l'école de Diamanga Moring d'Itaosy. Parfait Rakotonindriana, le double champion du monde boxe française savate a exprimé sa satisfaction quant au succès de cette première rencontre et a invité les adeptes du sport à partager leurs remarques pour améliorer les futures éditions de l'événement.