Madagascar: Développement local - Des initiatives menées pour renforcer l'économie régionale

La promotion du développement local et de l'autonomie économique est au coeur des récentes initiatives entreprises dans les régions de Melaky et de Menabe. Il s'agit d'améliorer les conditions financières des habitants et des acteurs économiques locaux.

Faciliter les activités et promouvoir le développement économique local. Tels sont les objectifs des initiatives menées au niveau local, durant le mois de décembre dernier. À Maintirano, Melaky, une médiation menée par la direction régionale de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (DRICC) a abouti à l'exclusion des frais de dépôt au niveau des cash-points.

Cette décision fait suite aux plaintes des utilisateurs de Mobile-Banking, allégeant ainsi leur fardeau financier lorsqu'ils approvisionnent leurs comptes mobile-money. En effet, il s'agit de charges qui ne devraient pas exister, si l'on se réfère aux cas des autres villes du pays. La réunion convoquée par la DRICC, avec la participation des responsables des cash-points et des représentants de Telma, a été cruciale pour parvenir à cet accord d'annulation des frais de dépôts, démontrant l'importance de la collaboration entre les agents économiques et les autorités pour répondre aux besoins locaux.

Facilitations

Par ailleurs, dans cette même optique de faciliter les activités économiques, la CCI Melaky (Chambre de Commerce et d'Industrie) a également pris des mesures significatives pour stimuler le secteur de la pêche. Suite à une réunion avec les opérateurs de la chaîne de valeurs poissons, il a été décidé de mettre en place un guichet unique au sein de la CCI. Ce guichet simplifiera l'obtention d'autorisations pour les entrepôts et les centres de traitement de poissons, tout en allégeant les procédures fiscales. Ces mesures visent à encourager l'essor de ce secteur vital et à promouvoir la croissance économique locale.

%

Stimuler la croissance

D'autre part, dans la région de Menabe, un pas significatif a été franchi avec la création de six coopératives dans différentes communes. Ces coopératives, spécialisées dans la production de riz, de grains secs, ainsi que dans la pisciculture et l'aviculture, ont été mises en place grâce à la collaboration entre la DRICC Menabe et le projet Mikajy de l'USAID. Les membres de ces coopératives ont bénéficié de formations essentielles sur le commerce et la collaboration avec les institutions financières, renforçant ainsi leurs capacités entrepreneuriales.

Bref, ces initiatives témoignent de l'engagement des autorités et des acteurs économiques locaux à stimuler le développement économique régional. Elles démontrent également l'importance des partenariats entre les secteurs public et privé, ainsi qu'avec les organisations internationales, pour soutenir la croissance économique et renforcer les opportunités locales.