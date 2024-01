Madagascar: Afriyan-diversity Diana - Reforestation de la zone littorale en vue

Samedi 16 novembre 2023 dernier, la présidente de l'Afriyan Madagascar Ornella Assimini, en étroite collaboration avec Diversity Diana a eu une belle initiative, planter plus de 700 propagules à La Rivière de Caïman.

« J'ai pris l'initiative d'orchestrer un projet de reforestation, établissant ainsi un partenariat avec l'association Diversity DIANA, une organisation locale renommée pour son engagement citoyen à travers la conservation et la restauration environnementale et l'éducation des adolescents et des jeunes», a-t-elle fait savoir. Effectivement, le littoral malgache, en particulier celui d'Antsiranana, connaît une dégradation depuis ces deux dernières décennies. Les mangroves ont perdu le quart de leur superficie. Pourtant, elles sont indispensables et offrent une multitude de services irremplaçables.

Elles limitent l'érosion due aux vents, aux vagues et au courant. Elles protègent les côtes contre les intrusions d'eau salée». Oui, comme disait Ornella Assimini, «elles jouent un rôle de pilier écologique et climatique». «Bien que 700 propagules soient un début prometteur, notre vision s'étend bien au-delà. Nous envisageons de multiplier ces efforts, en plantant des milliers d'autres propagules dans les années à venir, transformant progressivement cette partie de la région en une forêt de mangroves robuste et durable», a-t-elle ajouté.