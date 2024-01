Madagascar: Lendemain de fête - Les offres en méthodes de perte de poids foisonnent

Parmi les bonnes résolutions du début d'année figurent en bonne position la perte de poids et la reprise du sport, sans aucune garantie de pouvoir s'inscrire dans la durée.

Se remettre au sport après des années de pause faites de sédentarité, ou encore perdre du poids dans l'objectif de préserver sa santé, figurent, avec l'arrêt du tabac, parmi les bonnes résolutions les plus courantes en début d'année. Elles enregistrent également les plus grands « taux d'échec » faute de pouvoir tenir la distance. Les deux premières résolutions font l'objet de nombreuses propositions à caractère commercial, incitant les clients à se faire accompagner dans la concrétisation de leurs résolutions, et réussir à les tenir pour en faire, à terme, une habitude de vie. C'est ainsi que les propositions de régime ou autres méthodes alimentaires pour perdre du poids, foisonnent particulièrement actuellement, à Madagascar comme ailleurs.

Inondant les réseaux sociaux notamment, les offres concernent des régimes alimentaires, ou un changement d'habitude alimentaire, avec, photos ou témoignages à l'appui, la promesse d'atteindre les objectifs fixés. Le régime cétogène est particulièrement prisé. Des coaches, dont les qualifications ne sont pas toujours vérifiables, pour la plupart, proposent des régimes personnalisés et assurent des résultats dès 15 jours, un mois, trois mois ou davantage. Les coûts de ce type de prestation varient de quelques centaines de milliers d'ariary, jusqu'au-delà du million.

%

Quant au sport, les offres sont également en hausse en matière de pratique sportive en salle. Afin de séduire les potentiels clients, les offres promotionnelles sont proposées par les salles de sport, dont quelques-unes font des investissements conséquents dans les équipements et appareils divers. Côté tarif, comptez à partir de 10 000 ariary pour une séance et à partir de 120 000 ariary en moyenne pour un abonnement mensuel dans une salle à équipements de gamme moyenne.

Jusqu'à huit à dix fois plus pour des prestations dans des salles de sport équipées d'appareils haut de gamme, avec un accompagnement de coachs sportifs qualifiés. A défaut de salles et d'équipements sophistiqués, d'autres solutions à moindre coût inondent également la toile : tutoriels, séances de sport filmées ou encore des conseils et programmes gratuits. Pour les uns et les autres, l'essentiel est de tenir la distance et ne pas abandonner au bout de quelques semaines !