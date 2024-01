Madagascar: Tourisme - Madagascar, une destination phare en birdwatching

Madagascar regorge d'une variété surprenante d'oiseaux terrestres et aquatiques comptant plus de 280 espèces dont plus d'une centaine d'espèces sont endémiques.

Ce qui attire les amoureux de l'avifaune, les ornithologues et bien d'autres passionnés de la nature venant des quatre coins du monde à se rendre à Madagascar pour découvrir le pays sous un autre angle. La Grande île est d'ailleurs qualifiée de destination phare en birdwatching qui est une activité consistant à observer des oiseaux dans leur habitat naturel.

« Ce sont notamment les touristes anglophones et les américains qui s'intéressent à ce genre d'activité touristique. La saison des pluies, entre octobre et décembre de l'année, constitue une période idéale pour observer les oiseaux dans le pays étant donné que c'est la période de leur nidification », selon les explications d'un guide spécialisé dans le domaine du birdwatching.

Premier site Ramsar privé

Force est de remarquer que la Grande île dispose de nombreux sites touristiques permettant d'observer ses richesses de l'avifaune pour ne citer que les Aires Protégées. A titre d'illustration, le parc national d'Andasibe Mantadia, dans la partie Est de l'île, qui sert de refuge à plus de 108 espèces d'oiseaux tels que la Bergeronnette ou le Passereau, un oiseau endémique de Madagascar, le Coua à front rouge et la Sittelle à dos de corail Vanga.

En outre, le parc national de Zombitse Vohibasia au nord-est de Toliara abrite plus de 103 espèces d'oiseaux endémiques dont 24% d'entre elles se trouvent uniquement dans cette région. Il s'agit entre autres, du « Phyllastrephus apperti » et du « Bulbul d'Appert », un oiseau chanteur, sans oublier les douze espèces d'oiseaux aquatiques.

On peut également rencontrer des oiseaux aquatiques et forestiers dans le parc de Tsarasaotra situé en plein centre ville, au nord de la capitale. Connu sous le nom de « Parc des oiseaux », c'est le premier site Ramsar privé de Madagascar permettant d'observer 14 espèces d'oiseaux aquatiques comme les grandes aigrettes ou « Casmerodius Alba » et les canards.

Promotion des richesses ornithologiques

Dans le parc national d'Ankarafantsika, dans la région Boeny, cette réserve phare de la Grande île compte 75 espèces d'oiseaux endémiques pour ne citer que le « Pygargue de Madagascar », un rapace diurne très rare dans le monde. On peut également y observer le « Vanga de Schlegel », connu pour son plumage vert émeraude vif ainsi que l'aigle pêcheur ou le « Vanga de Van Dam ». Quant au parc national de Masoala à Antsiranana, cette aire protégée plus grande abrite 102 espèces d'oiseaux dont plus de 60% sont endémiques. On y trouvera entre autres, le célèbre aigle serpentaire et le hibou rouge de Madagascar.

Le « Siketribe » ou « Helmet Vanga », un oiseau au gros bec bleu constitue également l'un des plus précieux oiseaux rares qui attirent les touristes anglo-saxons et américains. Au sud-ouest de Mahajanga, le complexe Mahavavy-Kinkony est particulièrement réputé pour sa richesse aviaire aquatique. Le Râle d'Olivier y est le plus recherché. Par ailleurs, les passionnés de l'avifaune peuvent observer le « Vintsirano » uniquement dans le parc national des Tsingy de Bemaraha.

Ce n'est pas tout ! Des colonies de flamants roses offrent un spectacle à ne pas manquer dans plusieurs sites comme le parc national Tsimanampetsotsa et le parc national de Kirindy Mitea. En tout, le birdwatching qui se développe à Madagascar, rime avec la conservation et la promotion des richesses ornithologiques et le développement du tourisme communautaire.