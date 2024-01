Madagascar: Intempéries - 120 scouts présents sur les fronts d'Alvaro durant la fête du nouvel An

La fête autrement pour les scouts « Tily eto Madagasikara ». 120 d'entre eux ont passé la fête du nouvel An à appuyer les populations et les préparer face à la venue imminente de la tempête tropicale Alvaro.

Ils se sont ainsi déployés auprès des communautés menacées dès que les alertes cycloniques ont été déclenchées. A pied d'oeuvre dès les premières heures du jour de l'An, ils étaient présents dans deux régions : l'Atsimo-Andrefana et le Menabe, notamment dans les districts les plus menacés à savoir Morombe, Manja, Toliara I et II.

« En collaboration avec les autorités locales, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) et l'UNICEF, le rôle des scouts sur le terrain est d'alerter les populations des localités concernées sur l'évolution de la tempête, et leur rappeler les précautions à prendre pour mitiger l'impact du cyclone sur les populations et sauver des vies », a-t-il été souligné.

De même, les scouts se tiennent prêts à intervenir en cas de nécessité auprès des victimes ou au sein des éventuels sites d'hébergement, pour appuyer les équipes d'urgence. Et de conclure que « l'esprit de service des scouts ne connaît ni limite, ni jour férié, lorsqu'il s'agit de sauver des vies ».