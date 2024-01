Madagascar: OEufs, fruits et légumes - Les prix peinent à redescendre

Les prix des principales denrées alimentaires à forte demande durant les fêtes connaissent une légère hausse de prix, mais ceux-ci peinent à retrouver leurs niveaux précédents, une fois la période des fêtes passée.

Les augmentations de prix durant les périodes de fête sont choses courantes sur le marché local des produits à forte demande. Tel est le cas pour les oeufs, les fruits et légumes, et certaines variétés de riz. En effet, les oeufs ont atteint la barre des 800 ariary depuis environ deux semaines ; certains fruits de saison tels les letchis et les mangues passent de 1 200 ariary le kilo pour atteindre 4 000 ariary le kilo pour les premiers, et de 2 500 ariary à 5 000 ariary pour les secondes, et ce, avant le Nouvel An.

Il s'agit généralement d'augmentations de prix momentanées sur un certain nombre de produits, lesquels retrouvent leurs niveaux initiaux, quelque temps après les fêtes. Ce qui ne semble pas être le cas actuellement car quelques jours après le jour de l'an, les prix semblent être restés au même niveau. « Les oeufs sont toujours à 800 ariary au détail, bien que l'offre ait augmenté durant les fêtes car les producteurs ont augmenté les quantités de produits arrivés sur le marché de gros d'Antohomadinika », indique un épicier de quartier.

Selon ses explications, les fournisseurs maintiennent les prix de vente au gros du fait de l'augmentation de leurs coûts de revient dans leurs activités de production. Dans le commerce de ce produit en particulier, les détaillants ne peuvent réaliser qu'un bénéfice très limité de 20 à 50 ariary au maximum par unité d'oeuf, et en cas d'augmentation des prix sur le marché au gros, ils ne font que répercuter ces augmentations auprès des consommateurs.

Dans les prochains jours et semaines, les consommateurs s'attendent tout de même à une baisse des prix de ces produits touchés par la récente hausse attribuée à l'augmentation de la demande durant la période des fêtes de fin d'année. Les producteurs, de leur côté, soutiennent que les hausses sont justifiées par l'augmentation de leurs charges : provendes et autres intrants, ainsi que le transport. En l'absence d'une baisse significative de leurs charges, ils sont dans l'impossibilité de faire baisser leurs prix.