Madagascar: Catastrophes - Alvaro laisse plus de 400 sinistrés

Plusieurs localités dans le district de Morombe sont sous les eaux après le passage de la forte tempête tropicale Alvaro. Des centaines de sinistrés sont enregistrés sur les lieux. Par ailleurs, toutes les alertes cycloniques sont levées si la sortie en mer d'Alvaro est prévue ce jour.

Avant de s'éloigner de la Grande île, la forte tempête tropicale Alvaro a tout balayé sur son passage. Le district de Morombe, région Atsimo-Andrefana, la localité où elle a atterri dans la soirée du 1er janvier, a été fortement impactée. Selon le bilan provisoire du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), 421 personnes sont sinistrées et 401 personnes déplacées en raison de la montée des eaux dans les fokontany.

Il s'agit d'Antanandava, Avaradrova, Tsihake, Tsinjorano et Ambohitsy. Pour les dégâts matériels, 99 cases sont inondées, deux autres détruites, six salles de classe totalement décoiffées et deux salles de classe partiellement détruites. 200 hectares de rizière sont inondés dans le district de Beroroha. Par contre, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée.

Trajectoire

Dans le bulletin publié hier à 16h, Alvaro est centré dans le district de Fianarantsoa, région Matsiatra Ambony. Elle s' affaiblit notablement. Le vent moyen est estimé à 40km/h avec des rafales locales de 50 km/h près de son centre. Elle poursuit son parcours sur terre vers l'Est , à une vitesse moyenne de 15 km/h. Les amas nuageux associés à ce système pourraient encore continuer à engendrer des pluies localement fortes sur les hautes terres centrales et la partie Sud-Est du pays. Le résidu d'Alvaro est prévu sortir en mer au niveau de la région Vatovavy ou Fitovinany dans la soirée. Toutes les alertes cycloniques sont levées selon la Direction générale de la météorologie.

%

Précipitations

Pour cette semaine, l'activité cyclonique est liée au passage de la forte tempête tropicale Alvaro. La semaine prochaine, les conditions océaniques et atmosphériques seront encore favorables à la formation de nouvelles perturbations cycloniques. Vers la fin de la semaine prochaine, il y a des risques faibles que d'autres systèmes dépressionnaires évoluent près des régions Sava, Diana, Sofia, Boeny, Atsinanana et Menabe.

Concernant les cumuls de précipitations, ils seront abondants de 150 à 300 mm cette semaine et sont prévus pour les districts des régions Matsiatra Ambony, Vatovavy et les district de Morombe, Manja, Ankazoabo Atsimo, Sakaraha Miandrivazo, Mahabo, Maevatanana, Kandrho, Ihosy, Ivohibe, Vondrozo, Farafangana, Ambatofinandrahana, Ambositra, Fandriana, Antsirabe, Betafo, Mandoto, Faratsiho, Soavinandriana, Anjozorobe, Ambohidratrimo, Ambatondrazaka, Moramanga, Toamasina et Vavatenina.

Coordination

La phase de préparation est un élément clé en matière de Gestion des risques et des catastrophes (GRC). « Izay tsara fiomanana tsy ho tampohin'ny loza », traduit par « Ceux qui sont bien préparés, ne seront pas surpris par le danger ». Ce slogan du BNGRC a toujours été respecté par leurs antennes régionales selon le général Elack Olivier Andriankaja, Directeur général du BNGRC.

« Le centre de coordination dans les régions et les districts concernés par cette tempête est déjà opérationnel. C'est dans ce sens que nous avons mis en place des sites d'hébergement et qui sont déjà à pied d'oeuvre pour accueillir les sinistrés et les personnes déplacées », a-t-il souligné. Avec l'appui de leurs partenaires comme le Programme alimentaire mondial (PAM), des denrées alimentaires ont déjà été prépositionnées et des repas chauds seront distribués trois fois par jour dans les zones impactées. Il a aussi fait savoir dans la foulée qu'une motopompe sera acheminée à Morombe pour évacuer l'eau stagnante.