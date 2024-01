Madagascar: Basket - 3x3 - Fin de la sélection des coordinateurs régionaux le 5 janvier

Cette année sera encore riche en évènements et en compétitions pour le basket 3x3. La promotion de cette discipline figure toujours dans le plan d'action de la Fédération malgache de basket-ball.

Tous les jeunes qui souhaitent contribuer au développement du basketball 3x3 et passionnés par ce sport favori peuvent apporter leur part à sa promotion. La FMBB lance une candidature pour la sélection des coordinateurs régionaux 3x3. Tous les intéressés peuvent contacter leur ligue régionale jusqu'au 5 janvier 2024. Une fois la sélection effectuée, une formation en ligne sera organisée du 6 au 21 janvier.

Cette année, les Ankoay U23 hommes et dames sont qualifiés pour les Jeux Africains d'Accra, Ghana. Pour la détection, des sociétaires de l'équipe nationale des tournois régionaux de qualification se tiendront du 22 janvier au 11 février 2024 pour la catégorie U23 filles. Un camp et un tournoi national 3x3 seront organisés du 16 au 18 février, où les équipes championnes de chaque tournoi régional seront invitées, ainsi que le coordinateur régional et un arbitre pour chaque ligue.

Ce projet est en collaboration avec l'Ambassade de France à Madagascar et s'inscrit dans le cadre de la préparation et la célébration des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.