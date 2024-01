Madagascar: Nouvel An - Bonne année, une tradition qui se perd

La culture malgache prévoit en début d'année, d'offrir le « solombodiakoho » (les étrennes en Occident) aux aînés de la famille. En retour, en guise de remerciements, les aînés octroyaient aux plus jeunes le « solompen'akoho », un petit cadeau.

La tradition veut que les personnes les plus jeunes transmettent en premier leurs voeux à leurs aînés. Cependant, cette coutume a tendance à se perdre en raison de la conjoncture actuelle. Compte tenu de l'envolée des prix des volailles, le prix du poulet sur le marché n'est plus à la portée de toutes les bourses, ce qui constitue un obstacle pour la remise du « solombodiakoho » et du « solompen'akoho » en question.

Certaines familles aisées, habituées à offrir des friandises aux enfants de leurs quartiers durant les fêtes de Noël et du Nouvel An, n'ont également pas pu le faire cette année. Tout simplement car le prix du kilo des bonbons a connu une hausse de 10% à 15%. Avec Internet, la tradition d'envoyer une carte de voeux pour la nouvelle année se perd également. Les cartes de voeux sont envoyées entre particuliers, elles concernent aussi le milieu professionnel et les entreprises.