Madagascar: Andry Rajoelina - Pour la loyauté, contre les divisions et trahisons

L'unité nationale est le vœu le plus cher du président de la République en ce début d'année 2024.

Serment

Dans son message de voeux à la Nation, le maître d'Iavoloha a réitéré son serment, prononcé urbi et orbi lors de son investiture, de « préserver et raffermir l'unité nationale ». Et ce, dans la droite ligne de son discours de campagne de « ne rien céder aux divisions ». Véhiculées notamment par les chantres de la « cause côtière ». Il a réaffirmé dans sa dernière allocution de l'année 2023, sa ferme détermination d'être « le président de tous les Malagasy ». Sans exception. Qu'ils aient voté pour ou contre lui. Ou qu'ils se soient abstenus.

Amour

Tout en remerciant les voeux et souhaits à lui adressés à l'occasion du Nouvel An, le président de la République d'exprimer à son tour « le voeu que le Seigneur guide chacun de nos pas chaque jour. Nous accorde la sagesse de prendre les décisions éclairées et la force nécessaire pour surmonter les obstacles ». Cet état d'esprit va sans doute le guider dans le choix du Premier ministre et des membres du gouvernement. En espérant que « la loyauté, l'amour de servir la Nation remplissent leurs coeurs à la place des intérêts personnels ».

Le chef de l'Etat exprime le voeu que « le Seigneur nous accorde santé et force pour accomplir nos tâches au service de notre pays et pour le bien commun ». Ce qui n'est pas sans rappeler le message de Noël adressé au personnel de la Présidence à l'occasion duquel il a décrété la « tolérance zéro contre la corruption et la quête du profit personnel ».

Majoritaire

« Garant de l'unité nationale », au regard de la Constitution, il émet également le désir que Dieu « nous protège des divisions et des trahisons ». Celles-là même qui n'ont pas épargné la majorité présidentielle lors du scrutin du 16 novembre 2023. Ce qui n'était pas sans rappeler, toutes proportions gardées, la situation durant le premier quinquennat de la Quatrième République marqué par la scission entre Mapar I et Mapar II dans les travées de l'Hémicycle de Tsimbazaza. Privant du coup les partisans d'Andry Rajoelina du poste de Premier ministre dont la présentation revient, d'après la Constitution, « au parti ou groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale».

Défis

Fort d'un « premier tour dia vita », il entend se prémunir contre les « divisions et trahisons » susceptibles d'entraver l'avancée du TGV sur la voie du développement. « Que Madagascar soit un pays prospère et paisible. Que cette année soit une étape vers la concrétisation de nos défis et projets », appelle-t-il de tous ses voeux. A travers lesquels, il souhaite « Bonne année de réussite et d'accomplissement à tous ».