Madagascar: Filets sociaux de sécurité - 78% des objectifs atteints

Plus de 580 000 ménages dans 82 districts ont été couverts par le projet Filets sociaux de sécurité. Dans son bilan, le Fonds d'intervention pour le développement a annoncé que le projet a atteint 78% de ses objectifs.

Positif

C'est le bilan dressé par le Fonds d'intervention pour le développement (FID) pour les programmes du projet Filets sociaux de sécurité (FSS) où 78% des objectifs ont été atteints. Depuis le lancement en 2016, plus de 580 000 ménages dans 82 districts, entre autres, Ikongo, Mahabo, Vangaindrano, Ankazoabo, Tsihombe, Amparafaravola..., ont bénéficié des soutiens et des accompagnements pour progresser vers un mieux-être plus durable.

Par ailleurs, 368 infrastructures sociales de base, telles que des écoles, centres de santé de base ou encore des ponts, ont été réhabilités ou reconstruits depuis le début des FSS. Ces réalisations, avec la participation de toutes les parties intéressées, sont le fruit de notre engagement continu envers la résilience, le capital humain et l'émancipation des femmes.

Extension

Avec le nouveau projet Filets de sécurité et de résilience (FSR), le soutien aux plus vulnérables sera étendu, à travers la protection sociale non-contributive, à environ 253 000 nouveaux ménages dans de nouveaux districts. Son exécution est prévue en mars 2024 et se terminera en mars 2027. Avec le projet FSS , l'objectif était de construire les bases d'un système de protection sociale à Madagascar.

Pour le projet FSR, il s'agira d'assurer le développement de la résilience des communautés les plus vulnérables. Au-delà des changements positifs observés chez les acteurs bénéficiaires, la dynamique communautaire se renforce, l'inclusion économique progresse peu à peu, les pratiques positives pour le bien-être familial et les techniques agricoles plus productives profitent à l'ensemble de la population vivant dans les zones d'intervention.