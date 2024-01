Tunisie: Plusieurs scénarios de sortie de crise

analyse

«Il est nécessaire d'élaborer un programme de sauvetage fi nancier au début de l'année prochaine ou une loi de fi nances complémentaire au début du mois de mars».Le scénario proposé par l'expert en économie Ridha Chkondali se réfère au discours prononcé par le Président de la République, Kaïs Saïed. Il s'agit d'assainir l'administration et de réformer les entreprises publiques à travers la rationalisation de la gouvernance et la lutte contre le monopole et l'économie de rente.

Pour le remboursement des dettes internes et extérieures, l'année 2024 s'avèrera difficile, prévoit l'universitaire et expert en économie Ridha Chkondali, estimant que le volume de la dette qui doit être remboursé est «énorme» ( 24,7 milliards de dinars, dont 12,3 milliards de dettes extérieures).

Pour l'expert, la vision est encore floue s'agissant de la mobilisation d'une enveloppe de 16,4 milliards de dinars sous forme de crédits extérieurs inscrits dans le cadre du budget de l'Etat, dont 14,5 milliards de dinars seront destinés à consolider le budget, mais leur source de mobilisation reste encore inconnue. Pour Chkondali, cette situation est «très dangereuse et entraînera le pays vers l'inconnu».

L'expert s'interroge également sur les sources de financement, sachant que rient n'a été mentionné dans la loi de finances pour l'exercice 2024 concernant un éventuel crédit du Fonds monétaire international (FMI), de l'Union européenne. Idem avec la France, l'Allemagne et l'Italie.

D a n s c e m ê m e o rd re d'idées, l'expert exclut l'idée d'obtenir des financements par le groupe des Brics, puisqu'il n'accorde pas de crédits en dollars ni en euros pour éviter l'échec de sa mission qui cible l'affaiblissement du dollar. Il a aussi rappelé que l'endettement extérieur de la Tunisie a augmenté de 9,3 milliards de dinars, passant de 7,6 milliards de dinars en 2022 à 10,6 milliards de dinars en 2023.

Il s'agit, également, d'un accroissement des dons extérieurs qui ont quadruplé, passant de 354 millions de dinars en 2023 (loi de finances) à 1537 millions de dinars durant toute l'année 2023.

Compter sur soi requiert un programme qui s'appuie sur 4 axes

Ainsi, le gouvernement tunisien s'est appuyé en 2023 essentiellement sur l'endettement extérieur, contrairement à la volonté politique du Président de la République optant pour des ressources internes. L'approche du compter-sur-soi nécessite un programme de sauvetage financier rapide à court terme, a-t-il fait remarquer. Il a aussi qualifié cette approche de «contradictoire» avec l'orientation stipulant l'augmentation de l'endettement extérieur de 6 milliards de dinars pour passer de 6,10 milliards de dinars en 2023 à 16,4 milliards de dinars en 2024.

Compter sur soi, souligne encore l'expert, nécessite un programme qui s'appuie sur 4 axes relatifs au phosphate, les sociétés totalement exportatrices ainsi que les transferts des Tunisiens à l'étranger et l'argent qui circule sur le marché parallèle. Il a expliqué que les grandes lignes de ce programme n'étaient pas évoquées dans la loi de finances 2024, puisque le gouvernement a poursuivi l'approche de reddition des comptes adoptée par les autres gouvernements après la Révolution faisant perdre à l'Etat tunisien plus de mille milliards de dinars en 2023, au lieu de migrer vers une approche économique prenant en compte les répercussions économiques sur le développement, le chômage et le pouvoir d'achat du citoyen tunisien.

Chkondali a souligné l'impératif de réviser les politiques économiques adoptées par les gouvernements qui se sont succédé après la Révolution, y compris l'actuel gouvernement Ahmed Hachani.

Amélioration des équilibres financiers extérieurs et de certains indicateurs financiers

Il a rappelé que l'Etat a adopté, en 2023, au niveau du budget une politique expansionniste avec une augmentation significative du budget de l'Etat (10,7 milliards de dinars), mais d'austérité (-7,1%) au niveau de l'approvisionnement en produits de base, matières premières et semi-industrialisées manufacturées, d'où l'amélioration des équilibres financiers extérieurs et certains indicateurs financiers. L'amélioration des indicateurs financiers concerne notamment la baisse significative du déficit commercial de 6,8 milliards de dinars à fin novembre 2023, par rapport au 11 mois de 2022, soit 16,5 milliards de dinars en 2023, contre 23,3 milliards de dinars au cours de la même période de l'année précédente.

Chkondali a ajouté que «le discours économique du gouvernement dans la loi de finances 2024 est en harmonie cette fois avec le discours politique du Chef de l'Etat, notamment concernant les relations avec le FMI, en dépit du gap financier (10,3 milliards de dinars)».

Et d'ajouter que «la politique budgétaire expansionniste qui repose sur l'augmentation du taux de pression budgétaire de 20% en 2011 à 25,1%, en 2024 et la politique monétaire prudente représentée par une augmentation successive du taux directeur pour atteindre 8%, contre 3,5% en 2011, le recours de l'Etat à plusieurs reprises à l'endettement auprès des banques tunisiennes, ont causé une pression sur les entreprises et les a privées des liquidités nécessaires, d'où un affaiblissement de l'investissement privé et une contraction de la croissance économique».

L'économiste a ajouté que la part de l'investissement public dans le budget de l'Etat, qui passe de 13,8% en 2011 à moins de 4% en 2024, reflète le manque d'intérêt de l'Etat pour le développement de l'investissement privé, comme principal facteur pour la création de la richesse productive. L'expert a affirmé que les perspectives de la croissance économique en Tunisie en 2024 sont étroitement liées à la clarté de la vision économique du gouvernement.

Il a, à cette occasion, rappelé que le taux de croissance économique a enregistré une baisse, passant de 3,4% en 2021 à 2,2 % en 2022, faisant savoir que ce taux devrait régresser en dessous des prévisions du budget économique (0,9%).

Trois scénarios

A cet égard, Chkondali a proposé trois scénarios, dont le premier consiste à concrétiser le contenu de la loi de finances de 2024, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de compromis avec le FMI, mais cela nécessite une capacité énorme pour convaincre les pays frères et amis de prêter à la Tunisie un montant de 10,3 milliards de dinars.

L'expert en économie a estimé que ce scénario est «très dangereux», car il est difficile de convaincre les pays arabes et européens de prêter à la Tunisie, sans s'engager dans un programme de réformes garanti par le FMI.

I l a é vo q u é , d a n s ce contexte, que «la réussite de ce scénario repose sur une sécurité et une totale autonomie à travers un programme de sauvetage rapide s'appuyant, principalement, sur la mobilisation de ressources extérieures en devises pour pouvoir rembourser 12,4 milliards de dinars de dette extérieure».

La réforme de la fonction publique et des entreprises publiques

Pour ce faire, il est nécessaire d'élaborer un programme de sauvetage financier au début de l'année prochaine ou une loi de finances complémentaire au début du mois de mars». Le deuxième scénario proposé par l'expert se réfère au discours prononcé par le Président de la République, Kaïs Saïed. Il s'agit d'assainir l'administration et de réformer les entreprises publiques à travers la rationalisation de la gouvernance et la lutte contre le monopole et l'économie de rente. Pour concrétiser ce scénario, le gouvernement doit avoir, selon Chkondali, un programme économique clair qui aborde trois dossiers fondamentaux avec une nouvelle approche différente de celle du FMI.

Ces dossiers concernent, essentiellement, la réforme de la fonction publique et des entreprises publiques. Cet état de fait exige l'amélioration du climat des affaires en réduisant le nombre et la durée des procédures administratives. Le troisième scénario, considéré comme «le moyen le plus sûr de sortir de l'impasse financière du pays», propose de combiner le premier et le deuxième scénario, en appliquant la loi de finances de 2024 et en formulant un programme de sauvetage financier basé sur quatre axes visant à combler le déficit financier avec 10,3 milliards de dinars, actualisé dans la loi de finances de 2024.

Selon lui, ces quatre axes concernent notamment la promotion du secteur des phosphates, en sécurisant sa production et son transfert vers des groupements chimiques à l'aide de l'armée tunisienne et en encourageant les Tunisiens à l'étranger à ouvrir des comptes en devises et à en profiter, en plus de réduire l'impôt sur les bénéfices des entreprises entièrement exportatrices pour qu'elles retrouvent leur compétitivité et d'instituer une amnistie fiscale totale sur les fonds utilisés en devises sur des marchés parallèles.

Le troisième scénario nécessite également la mise en oeuvre d'un programme de grandes réformes de la fonction publique, des établissements publics et du climat des affaires, mais d'une manière différente du contenu des réformes convenues en octobre 2022 avec le FMI.