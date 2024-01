Gabon: Après l'annonce de la baisse du prix du gaz, la population soulagée

Au Gabon, pays producteur de gaz, les populations savourent la promesse du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans son message de voeux à la nation le 31 décembre 2023, le général Oligui Nguema a promis une baisse du prix de la bouteille de gaz butane. Dès le lendemain, le prix a baissé de 1 050 francs CFA. Au lieu de 6 000 francs CFA, les Gabonais paieront désormais leur bouteille de gaz à 4 950 francs CFA.

Monsieur Meba vient d'acheter sa bombonne de gaz de 12 kg au nouveau prix, diminué de 1 050 francs CFA depuis le 31 décembre : « Les Gabonais ne demandent pas beaucoup de choses. Si on nous amène des petites suggestions comme ça, on est contents, ça fait un plus. »

De son côté, Nancy Manguenga n'a pas eu la même chance : « Le boutiquier me fait comprendre que le gaz, c'est toujours à 6 000 francs CFA. Je n'ai pas payé, j'ai refusé, j'ai dit : "Non, je ne paye pas, parce que le gaz c'est maintenant 4 950". Même le président l'a dit, donc j'ai refusé », rapporte-t-elle.

Le nouveau prix n'a pas fait l'objet d'une communication officielle au lendemain de l'annonce du président de la transition, mais uniquement d'un message sur les réseaux sociaux.

« On ne peut que se réjouir »

Toure, revendeur de nationalité sénégalaise, a d'abord refoulé ses premiers clients, avant de comprendre que le prix a officiellement changé : « J'ai acheté ma bouteille de gaz à 5 450. Maintenant, c'est 4 950, donc j'ai perdu le bénéfice que je gagnais déjà », regrette-t-il.

Malgré tout, les Gabonais sont naturellement soulagés par cette baisse : « Ça nous fait plaisir. Le président nous a promis ça, on est contents », assure une passante. « C'est déjà favorable pour alléger le panier de la ménagère, donc on ne peut qu'être contents, on ne peut que se réjouir », renchérit un autre.

Le Gabon importait près de 90 % du gaz. Le 9 décembre dernier, Libreville a inauguré une usine qui doit couvrir 40 % de la demande nationale. Le pays producteur de gaz caresse le rêve de devenir aussi exportateur.