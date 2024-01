Congo-Brazzaville: Force publique - De nouveaux grades entrent en vigueur cette année

Dans la hiérarchie militaire des Forces armées congolaises (FAC), de la Gendarmerie et de la Police, les grades de colonel-major ou capitaine de vaisseau-major et d'adjudant-major sont entrés en vigueur en cette année nouvelle.

La mise à jour des statuts régissant les personnels des FAC, de la Gendarmerie et de la Police s'est traduite non seulement par l'allongement de la durée de service mais aussi par la prise en compte du grade de colonel-major, expliquait le chef d'état-major général des FAC, le général de division Guy Blanchard Okoï, lors du réveillon d'armes, le 31 décembre 2023. « L'avancement au titre de l'année 2024 a été réalisé sur la base de ces réformes », précisait-il.

Le grade de colonel-major est un galon intermédiaire se situant entre celui de colonel et de général. Cela dit, désormais au sein des FAC, de la Gendarmerie et de la Police, avant d'être nommé général, il faut passer par le grade de colonel-major. Lequel grade est identifiable par ses deux barres et ses quatre étoiles.

Il convient de rappeler que cette réforme avait été annoncée par le Conseil des ministres du 5 avril 2023, à travers des projets de loi présentés par les ministères de l'Intérieur et de la Défense nationale. Projets de loi relatifs au relèvement de l'âge de la retraite compris désormais entre 50 et 70 ans au bénéfice des personnels de la force publique. « Cette réforme, qui implique l'allongement du temps de service, entraîne la création dans la hiérarchie militaire générale, dans la catégorie des officiers subalternes et supérieurs, un nouveau grade de colonel-major ou capitaine de vaisseau-major », annonçait le communiqué final de ce Conseil des ministres.

L'annonce qui n'est pas restée lettre morte entre donc en vigueur au titre de l'avancement de cette année, comme l'a indiqué le général Guy Blanchard Okoï.