Tunisie: Ligue 1 / Dernière journée de la première phase / EGSG - Une véritable résurrection

Un match-clef face à l'USBG en vue de confirmer le retour en forme.

Avec un résultat qui lui a permis de boucler l'année 2023 en bonheur, et d'espérer entamer l'année 2024 avec une victoire qui lui permet de décrocher le bonus, El Gawafel est un club qui renaît de ses cendres après un démarrage tumultueux. Il enchaîne avec une deuxième victoire d'affilée, l'attaque marque et la défense n'encaisse pas. A l'approche d'un crucial match à l'extérieur contre un adversaire du même calibré et logé à la même enseigne, les enjeux sont élevés pour les Gafsiens. La perspective de remporter ce match face aux Unionistes de Ben Guerdane, et d'observer un faux pas de l'OB donne de l'adrénaline. En tout cas, ça va mieux. Non seulement l'équipe a retrouvé les chemins des filets adverses, mais elle a également consolidé sa défense en n'encaissant aucun but au cours de ses deux dernières rencontres.

Solidité défensive

La paire axiale Abbes-Jebali a apporté de la solidité à l'arrière garde. Tout comme une ligne offensive prometteuse, composée de Salem et Godspower qui vient de marquer son premier but avec EGSG. Cette cohérence offre des perspectives encourageantes pour la suite du parcours, et souligne le travail acharné de Jihed Zarroug dans sa quête de l'amélioration de l'équipe. Ce redressement du club gafsien ne passe pas inaperçu. Avec l'espoir de décrocher les quatre points de bonus, El Gawafel se positionne favorablement pour une entame heureuse de la deuxième partie du championnat.

Et même s'il est tôt de crier victoire au coeur de cette renaissance remarquable, l'ascension de l'enfant du club en tant qu'entraîneur (une première dans un club qui a souvent tourné le dos à ses enfants), suscite une onde d'optimisme. Sa connaissance profonde apporte une touche certaine à cette équipe qui a floué par le passé. D'ailleurs le come-back de Amir Omrani et Hachem Abbès renseigne sur ce feeling retrouvé de ces deux éléments qui ont fait faux bond au début de la saison.