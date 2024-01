Tunisie: Ligue 1 / Dernière journée de la première phase / EST - Changements en vue !

Le match étant sans enjeu, le coach « sang et or » en profitera pour ménager certains joueurs-cadres et donner du temps de jeu à d'autres. Des changements qui sont également motivés par des absences enregistrées pour cause de blessure et de suspension.

Ils sont rares les fois où des occasions se présentent aux «Sang et Or» pour aborder un match sans réelle pression... comme à l'entraînement. C'est le cas de la sortie de cet après-midi face au CAB. Les hôtes de l'Espérance viendront également à Radès pour une grande répétition générale, étant donné qu'ils ont assuré déjà leur bonus de quatre points pour la phase du play-out.

Les hommes de Maher Kanzari viendront surtout pour confirmer leur bonne santé du moment, histoire de terminer la première phase sur une note positive, motivés par leur dernière victoire remportée à domicile lors de la journée précédente devant l'ES Métlaoui.

Bref, l'explication de cet après-midi à Radès, bien qu'elle soit sans enjeu, sera l'occasion pour Tarek Thabet de continuer à mettre en place son dispositif de jeu.

C'est aussi une opportunité de ménager certains joueurs et donner du temps de jeu à d'autres.

Un temps de jeu pour Ben Chérifia et Derbali

Tout à l'heure, des changements sont attendus. Des changements qui sont imposés d'abord par les absences enregistrées pour cause de blessure et de suspension. Côté infirmerie, Bilel Sahli, qui a fait son entrée en cours de jeu face à l'USM, n'a finalement disputé que dix minutes avant d'être remplacé par Ghaith Ouahabi. Renseignement pris: Sahli souffre d'une petite entorse et sera ménagé cet après-midi.

Houssem Tka sera au repos aussi afin de lui éviter une éventuelle blessure en prévision du rassemblement de la sélection nationale. Quant à Mohamed Amine Tougaï, il se porte bien mais ne sera pas de la partie, aujourd'hui, pour rejoindre la sélection nationale algérienne. Il est à noter que Yan Sasse est suspendu pour somme d'avertissements.

Pour ce qui est des joueurs qui peuvent être de la partie tout à l'heure, Mohamed Wael Derbali, qui a réintégré le groupe, devrait bénéficier d'un temps de jeu. Il est fort possible aussi que Moez Ben Chérifia soit titularisé. Formation probable: Ben Chérifia (Memmiche), Amamou, Meriah, Ben Ali, Ben Hmida, Oumarou, El Ayeb, Chaâlali, Bouguerra, Ouahabi (Derbali) et Rodrigues (Sowe).