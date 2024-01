Tunisie: Ligue 1 / Dernière journée de la première phase -/USBG - Un match à double enjeu

Ramzi Jarmoud et ses hommes ont besoin d'un point pour terminer cinquièmes et de trois, avec une défaite de l'OB, pour décrocher la quatrième place.

Pour l'USBG, c'est le scénario le plus idéal que nous avons évoqué dans ces mêmes colonnes qui donnera un beau suspense à cette dernière journée palpitante de la première phase de du championnat. L'US Ben Guerdane sera devant l'obligation de faire au moins un match nul avec son hôte du jour EGSG pour sauver sa 5e place et ses trois points de bonus grâce à sa meilleure différence de buts de la phase aller (-1 contre -2 pour son adversaire).

Une victoire cet après-midi peut lui permettre même de rafler la 4e place et les 4 points de bonus à l'OB si, en parallèle, les Cigognes de Mourad Okbi perdent leur match contre le Club Africain à Tabarka et terminent la première moitié du championnat avec 14 points. En cas de match nul des Béjaois avec les Clubistes et d'égalité de points avec les Benguerdanais (15 points), les Cigognes conserveront leur quatrième place grâce au plus grand nombre de points obtenus dans les deux matches aller et retour entre les deux équipes (4 points pour l'OB contre 1 point pour l'USBG).

C'est dire l'enjeu important du match des protégés de Ramzi Jarmoud contre les hommes de Mourad Okbi. «La défaite nous est interdite pour ne pas dégringoler à la 6e place. Un match nul nous suffit pour sauvegarder notre cinquième place. Un succès peut nous ouvrir les portes de la 4e place en cas de défaite de l'OB face au CA. Un beau challenge pour nous, un défi immense pour ne pas rater une victoire impérative. Certes, la pression est trop forte pour mes joueurs mais la volonté et l'envie de gagner seront fortement présentes aussi pour ne pas décevoir nos fans qui sont sur des charbons ardents», a confirmé le coach des Jaune et Noir de Ben Guerdane, Ramzi Jarmoud.

%

Un match dans le match

Ce sera un match dans le match entre lui et Jihed Zarroug. Un duel tactique sans merci où chaque erreur pourrait être fatale et où le plus petit des détails pourrait faire la différence. Ce sera ainsi très dur de s'en sortir pour les deux protagonistes, surtout pour les Gafsiens qui n'ont d'autres alternatives que la victoire afin de grimper à la cinquième place et de s'octroyer les trois points en or du bonus.