Afrique du Nord: Conseil de sécurité de l'ONU - Le rôle de l'Algérie dans l'unification de la voix de l'Afrique mis en exergue

ALGER — Le début du mandat de l'Algérie en tant que membre non-permanent au Conseil de sécurité de l'ONU a été largement souligné par les titres de la presse nationale, parue mercredi, qui a mis l'accent sur le rôle que compte jouer la diplomatie algérienne pour oeuvrer à l'unification de la voix de l'Afrique devant cet organe onusien, au renforcement des règlements pacifiques et à la consolidation de la paix et la sécurité.

Ainsi, le quotidien "El-Moudjahid" a indiqué dans son article paru à la Une que le mandat de l'Algérie sera consacré à la concrétisation de l'engagement ferme, maintes fois affiché, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de porter la voix de l'Afrique dans cet organe central de l'ONU.

Dans son article paru sous le titre, "Conseil de sécurité de l'ONU: l'Algérie entame son mandat de membre non-permanent", le quotidien "Le Soir d'Algérie" a énuméré les autres priorités de l'Algérie parmi lesquelles "le renforcement des règlements pacifiques, la consolidation des partenariats, le soutien au rôle des organisations régionales, la promotion de la place de la femme et de la jeunesse dans les processus de paix, et le renforcement de l'efficacité de la lutte internationale contre le terrorisme".

De son côté, le quotidien "El Watan" a signalé que durant son mandat, l'Algérie plaidera également en faveur de la réforme du Conseil de sécurité, un processus jugé indispensable pour établir un système international plus représentatif, juste et équilibré.

"Le quotidien d'Oran" a, quant à lui, souligné que, "face aux défis actuels et futurs, l'Algérie oeuvrera pour les aspirations des peuples arabes et la stabilité de la région, des questions que le président de la République a défendues lors du Sommet arabe d'Alger, tenu en novembre 2022.

Dans le registre de la presse arabophone, le journal "Echaab" a souligné dans sa Une parue sous le titre, "L'Algérie... voix de la vérité et acteur de la paix", que concernant l'Union africaine (UA), "l'Algérie oeuvrera à activer la demande d'augmentation du nombre de sièges non permanents des pays du continent au sein de cette instance, en le portant de 3 à 5, conformément aux recommandations du +Consensus d'Ezulwini+ et de la +Déclaration de Syrte+".

Le journal indique également que, "l'Algérie contribuera à l'unification de la voix de l'Afrique pour un meilleur plaidoyer en faveur des questions prioritaires du continent et de ses aspirations légitimes" comme l'a déjà souligné le président de la République à de nombreuses occasions, à l'instar de la réunion du Comité des 10 de l'UA, chargé du dossier de la réforme du Conseil de sécurité, tenue en février dernier à Addis-Abeba.

Sous le titre, "3 dossiers dans le portefeuille de l'Algérie au Conseil de sécurité", l'article du quotidien "Echourouk" a mis en lumière les priorités de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU.

Le quotidien arabophone rappelle également que le président de la République avait affirmé que, l'Algérie se verra accorder une nouvelle opportunité, "pour réaffirmer les principes et idéaux de sa politique extérieure, et partager sa vision concernant les questions inscrites à l'ordre du jour international du Conseil de sécurité, en se référant à son précieux legs historique".

Le quotidien "El Khabar" a, pour sa part, mis l'accent dans son article paru sous le titre "l'Algérie prend son siège au Conseil de sécurité... une opportunité de contribuer à la prise de décision internationale" sur le rôle que peut jouer l'Algérie au cours de son mandat en contribuant à la prise de décision internationale.

Le journal est notamment revenu sur un communiqué de la présidence de la République, dans lequel elle a souligné que l'élection de l'Algérie, le 6 juin dernier, à l'organe principal des Nations unies, constituait, "une occasion renouvelée pour notre pays de réaffirmer ses principes et valeurs et de partager sa vision sur les questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales".