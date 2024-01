Afrique: CAN 2023 / Sadio Mané - « Nous savons que ce ne sera pas facile »

L'international sénégalais, Sadio Mané estime que la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023 sera la plus relevée par rapport aux éditions précédentes.

Le Sénégal est opposé à ce que beaucoup considèrent comme le groupe de la mort où il affrontera le Cameroun, la Guinée et la Gambie dans le groupe C.

Partageant son point de vue sur leur groupe difficile et le reste de la compétition, Mané a déclaré à cafonline que l'équipe s'attendait à une compétition difficile car toutes les grandes nations africaines s'étaient qualifiées pour l'édition ivoirienne et auraient toutes pour objectif de bien faire.

« Nous savons que ce ne sera pas facile mais nous serons là pour faire de notre mieux et essayer de passer chaque tour. Nous nous attendons à une rude concurrence. Cette compétition sera l'une des plus fortes depuis que j'y joue parce que tous les grands pays sont ici et ils ont tous leurs objectifs, mais nous verrons ce qui se passera », a déclaré le buteur d'Al Nassr.

Interrogé sur ce que cela signifierait pour lui personnellement de remporter le titre successivement, la star de 31 ans a déclaré que ce serait un exploit particulier car le trophée de la CAN reste l'un des meilleurs trophées qu'il ait remporté au cours de sa brillante carrière.

« Premièrement, remporter la CAN a été le meilleur trophée que j'ai jamais remporté de ma vie et revenir sur cette scène sera spécial et un grand exploit. C'est un rêve de jouer dans cette compétition depuis que je suis enfant et nous ferons de notre mieux. Gagner la CAN aura un grand impact pour notre football car nous avons gagné toutes les autres catégories, ce qui est formidable pour le pays », a conclu Mané.

Le Sénégal débutera lundi 15 janvier la défense de son titre contre la Gambie avant l'ultime choc des Lions face aux Lions Indomptables du Cameroun trois jours plus tard.