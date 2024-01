Ile Maurice: Agression et vol avec violence dans un restaurant

Trois touristes, dont deux Vénézuéliens, se sont fait agresser et voler par des serveurs dans un restaurant de Flic-en-Flac le 1ier janvier. Cela, alors qu'ils s'étaient plaints de la qualité des plats commandés. Le Nouvel an a mal débuté pour les trois amis qui ont porté plainte à la police de Flic-en-Flac pour agression et vol de devises étrangères.

Le 2 janvier, un Vénézuélien, âgé de 39 ans et consultant en vente logeant à Flic-en-Flac, a déclaré à la police qu'il se trouvait la veille, à 21 heures, dans un restaurant sur la route principale de Flic-en-Flac en compagnie de son ami, un touriste d'une autre nationalité, âgé de 52 ans et un contrôleur de bus. À la suite d'une discussion qu'il a eue avec le serveur concernant le prix, la qualité du service et le goût de la nourriture, un homme portant un t-shirt vert lui a donné plusieurs coups de poing dans le dos. Lorsque son ami est intervenu pour régler la situation, deux autres membres du personnel sont venus l'agresser. Il a été blessé au cou et à la partie supérieure gauche du bras, et a aussi toujours des douleurs à la jambe droite. Il a reçu des soins à l'hôpital Victoria, Candos, muni d'un PF 58.

Le témoin est l'autre ressortissant étranger qui a signalé que, le lundi 1er janvier, il était en compagnie de deux amis vénézuéliens, logeant à la même adresse, quand l'incident a eu lieu. Aussi en vacances, il a porté plainte pour vol de devises étrangères et de son sac en cuir de la marque Emporio Armani qui se trouvait dans le restaurant.. Il contenait une somme de 640 livres sterling en billets de 20 livres sterling, qui était sur la table. Par la suite, il a récupéré ledit sac avec la clé de contact de sa voiture, mais la somme de 640 livres sterling était manquante, soit la de Rs 35 000. Le lieu ayant une caméra de surveillance, on lui a dit que son argent a été volé par une personne dans la rue dont il ne connaît pas le nom. Il a vu un homme portant un t-shirt vert courir avec le sac à main du restaurant, et il est fermement convaincu que c'est cet homme qui a pris l'argent.