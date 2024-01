Afrique Centrale: Nord-Kivu - L'appui de la MONUSCO se chiffre à près d'un million USD en 2023 dans le secteur Beni-Butembo-Lubero (Josiah Obat)

La Mission de stabilisation des Nations unies en RDC (MONUSCO) a réalisé plusieurs autres actions d'un coût de près d'un million de dollars américains en 2023 dans le secteur Beni-Butembo-Lubero (Nord-Kivu), sans compter son apport dans la protection des civils, selon le chef de bureau de la MONUSO à Beni, Josiah Obat.

Il a présente ce bilan, mardi 2 janvier, devant la presse de cette ville.

Selon Josiah Obat, ces actions de la MONUSCO concernent notamment les activités d'appui au processus électoral, à la police nationale congolaise (PNC),

« On a réalisé beaucoup des projets qui coutent plus d'un demi-million de dollars. Ça peut être les constructions des commissariats. On a construit le commissariat ici en ville, on a construit aussi pour la PNC à Oicha, on a construit les marchés à Lubero, à Kanyabayonga et à Kirumba », a-t-il énuméré.

La mission onusienne a aussi soutenu les institutions étatiques dans les domaines de la justice, a ajouté Josiah Obat :

« On a aussi fait des formations pour les magistrats, on a soutenu les audiences foraines pour la justice et on a aussi donné un bâtiment pour la justice militaire ».

Il y a également les activités de lutte contre les violences basées sur le genre, le discours de haine et la désinformation.

« On a fait beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formations pour les journalistes, la question de désinformation et tout ça », a expliqué le chef de la MONUSCO/Beni.

Josiah Obat cite également l'appui à la promotion des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre :

« On a pris les femmes d'ici pour les amener en Ituri pour échanger avec les femmes de cette province pour voir comment les femmes peuvent participer au processus électoral »

Il a par ailleurs rappelé que dans le cadre de son plan de retrait, « la MONUSCO, a dû fermer deux bureaux l'année passée ; le bureau de Butembo et le bureau de Lubero et aujourd'hui elle est seulement dans les trois provinces sur les vingt-six qu'on trouve au Congo ».