Afrique de l'Est: Un expert réunionnais finalise son rapport après de fortes pluies aux Seychelles

Une spécialiste des risques de l'île de la Réunion a conseillé aux autorités seychelloises d'être vigilantes au cours des mois à venir, car les conditions météorologiques pourraient entraîner d'autres glissements de terrain.

Cette déclaration a été faite par Claire Rault, ingénieur géomorphologue spécialisé dans les risques naturels, qui a réalisé une étude dans le nord de Mahé, après que de fortes pluies aient provoqué d'importants glissements de terrain en décembre.

"Nous sommes déjà sur des terrains saturés d'eau et qui ont bougé à cause des récentes intempéries, il faut donc que tout le monde soit vigilant", a déclaré Mme Rault.

Au cours de la première semaine de décembre, de fortes précipitations ont causé de graves dommages aux routes, des inondations et des glissements de terrain qui ont endommagé plusieurs propriétés et causé la mort de trois personnes.

L' experte Réunionnaise Claire Rault à côté de l'ambassadeur de France Olivia BERKELEY-CHRISTMANN (Rassin Vannier Seychelles News Agecmy) Photo License: All Rights Reserved

M. Rault a déclaré aux journalistes que l'une des mesures susceptibles d'être prises est l'adoption de bonnes pratiques lors de la réalisation de travaux de construction dans le pays.

L'experte de la Réunion, département français d'outre-mer, a étudié les événements récents survenus dans l'archipel de l'océan Indien occidental.

"Il y a eu beaucoup de glissements de terrain et de routes défoncées dans les zones du nord de Mahé qui ont été affectées par les récentes pluies torrentielles. Nous avons vu six ou sept sites que nous avons considérés comme à haut risque et qui présentent un danger imminent pour les habitants", a-t-elle déclaré.

Mme Rault a ajouté que "deux facteurs principaux doivent être pris en compte pour déterminer s'il y aura un glissement de terrain : d'une part, la prédisposition de la zone à la pente, qui la rend également sujette à l'érosion du sol".

Elle ajoute que la saison actuelle est particulièrement humide, avec beaucoup de précipitations et d'humidité.

L'équipe va maintenant rédiger un rapport basé sur les sites qu'elle a visités et analysés et "nous inclurons également ceux que nous pensons être plus à risque", a déclaré M. Rault.

Le rapport comprendra le contexte et les diagnostics sur la manière dont les autorités et la population doivent agir dans de telles situations.

"Nous détaillerons également les risques résiduels et les protocoles appropriés", a-t-elle ajouté.

Le rapport devrait être prêt en janvier.

Le directeur général de l'Autorité météorologique des Seychelles, Vincent Amelie, a déclaré à la SNA au début de l'année que sans mesures préventives, la nature de l'île pourrait également être gravement menacée.

Vincent Amelie a récemment achevé une étude sur le climat des Seychelles au cours des dix dernières années et les résultats sont très sombres.

"Ce que nous verrons probablement, c'est que si les précipitations annuelles restent les mêmes, nous pourrions avoir des précipitations extrêmes, où une grande quantité de pluie pourrait tomber en même temps, ce qui pourrait causer des catastrophes, alors qu'à l'opposé, cela pourrait signifier que de longues périodes sans pluie peuvent également se produire", a-t-il ajouté.

Amélie a expliqué que ces phénomènes météorologiques extrêmes pourraient devenir plus fréquents et beaucoup plus graves au fil du temps.