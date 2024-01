Congo-Brazzaville: Formation continue - Les agents du ministère du Plan initiés à Word et Excel

Le Centre d'application de la statistique et de l'application (CASP) a lancé, le 27 décembre 2023 à Brazzaville, une série de formation sur le Word avancé et Excel basique, à l'endroit des agents et cadres du ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale.

L'initiative de la formation consiste à apporter aux participants des nouvelles connaissances pour améliorer la qualité des documents professionnels produits tels que des lettres, notes de services, rapports, budgets, etc. A la fin, en matière de Word avancé, les participants auront la possibilité de créer des lettres personnalisées dans les règles de l'art, d'effectuer un publipostage en quelques minutes, de composer un bulletin ou un journal d'entreprise et d'écrire un manuel ou un ouvrage en utilisant différentes fonctions.

Par contre, avec le logiciel Excel, ils seront capables d'effectuer un budget et développer des formules, générer des tableaux de bord, des graphiques automatiques et dynamiques et gérer une base de données de façon efficace, pour le calcul des indicateurs de suivi de programmes et de leurs activités respectives.

« À l'ère du numérique, il est indispensable de disposer des compétences en outil informatique. Autant que se former sur les modules Word et Excel permet de connaître les différentes mises à jour du logiciel pour ne pas être démuni, face aux besoins informatiques de plus en plus croissants, devenus essentiels au quotidien », a signifié Jobs Stéphan Yoka Ikombo, directeur général du CASP. Signalons que cette formation est animée par les experts du domaine.