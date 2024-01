Afrique de l'Est: Après l'accord entre le Somaliland et l'Éthiopie, les réactions internationales se multiplient

L'accord annoncé lundi 1eᣴ janvier entre l'Éthiopie et le Somaliland continue de susciter beaucoup d'inquiétudes au sein de la communauté internationale. Le texte prévoit notamment la construction d'une base militaire éthiopienne et d'un hub commercial sur la côte du Somaliland. En échange, les Éthiopiens s'engageraient à reconnaître le Somaliland comme État indépendant.

En réponse, la Somalie a rappelé son ambassadeur à Addis-Abeba et a dénoncé une violation de sa souveraineté. Les réactions continuent de pleuvoir ce mardi, après la signature de cet accord entre l'Éthiopie et le Somaliland, république qui a fait sécession de la Somalie en 1991, mais qui n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Mercredi 3 janvier, des milliers de Somaliens sont descendus dans les rues de Mogadiscio, la capitale de la Somalie, pour manifester contre l'accord.

Ce mercredi aussi, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) s'est à son tour exprimée. Dans un communiqué, le secrétaire général de l'Autorité sous-régionale, Workneh Gebeyehu, qui est Éthiopien, a exprimé « sa profonde inquiétude ». L'institution a appelé Mogadiscio et Addis-Abeba à « collaborer en vue d'une résolution pacifique et amicale » de la situation.

Soutien de l'Égypte à la Somalie

Avant l'IGAD, l'Égypte avait sans surprise quant à elle affirmé soutenir la Somalie, sa sécurité et sa stabilité. Déclaration après un appel téléphonique entre le président égyptien Al-Sissi et son homologue somalien, Hassan Cheikh Mohamoud. Ce dernier s'est aussi entretenu avec l'émir du Qatar.

Or, les pays de la péninsule arabique sont très présents dans la Corne de l'Afrique, où les enjeux commerciaux et stratégiques sont immenses pour eux. En parlant au Qatar, la Somalie cherche à rallier des acteurs de premier plan à sa cause. D'autres nations comme l'Arabie saoudite, la Turquie, les Émirats, l'Iran pourraient aussi jouer de leur influence.

Réactions françaises

Côté français, on suit également l'accord de près. Paris dispose d'une grande base militaire à Djibouti et participe à la formation de la marine éthiopienne. Olivier Cadic, sénateur des Français de l'étranger, s'est par exemple réjoui de l'accord. Sa signature est pour lui une reconnaissance de fait du Somaliland, qu'il décrit comme une démocratie indépendance depuis 33 ans.

Le ministre éthiopien des Affaires étrangères a, selon la BBC, confirmé que la reconnaissance du Somaliland était bien prévue dans le texte, ce qui risque d'envenimer un peu plus la situation. Dans un communiqué publié ce mercredi 3 janvier, le gouvernement d'Addis-Abeba n'affirme pas qu'il va reconnaître à proprement parler cette république autoproclamée, mais qu'il mènera « une évaluation approfondie en vue de prendre position sur les efforts du Somaliland pour obtenir une reconnaissance » internationale. « Aucune partie, ni aucun pays ne sera affecté par ce mémorandum d'accord. Il n'y a pas de confiance brisée et aucune loi n'a été transgressée », a aussi ajouté le gouvernement éthiopien.

Selon le gouvernement, l'accord offre à l'Éthiopie « la possibilité d'obtenir une base navale permanente et fiable et des services maritimes commerciaux dans le golfe d'Aden grâce à un accord de location » et « permet au Somaliland d'acquérir le type d'assistance et de partenariat qu'il ne peut obtenir d'aucun autre pays et répond également à ses demandes de longue date ».

