Algérie: Réunion du Gouvernement - Plusieurs secteurs examinés

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen d'avant-projets de loi et la présentation d'exposés relatifs à plusieurs secteurs, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 03 janvier 2024, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen de l'avant-projet de loi relatif à la commune en application des directives de Monsieur le Président de la République visant à mettre en oeuvre les principes constitutionnels en matière de décentralisation, de démocratie participative et de bonne gouvernance au niveau local.

Aussi, et en application des directives de Monsieur le Président de la République relatives au renforcement des échanges commerciaux avec les pays voisins du Sud et à la promotion des exportations hors hydrocarbures, le Gouvernement a examiné le cadre réglementaire relatif à la création et au fonctionnement des zones franches.

Enfin, le Gouvernement a passé en revu les mesures préventives prises en matière de protection des personnes et des biens contre les risques de feux de forêts ainsi que la préservation et la sauvegarde du patrimoine forestier et ce, en application des directives de Monsieur le Président de la République en la matière".