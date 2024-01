Congo-Kinshasa: Goma - La MONUSCO remet du matériel informatique à la police

communiqué de presse

La MONUSCO a remis vendredi 29 décembre 2023 du matériel informatique au centre d'instruction de la police de Mugunga dans la ville de Goma (Nord-Kivu). Ce don a pour objectif de renforcer les compétences informatiques de la police et de garantir une meilleure exécution des tâches au sein de ce centre où plusieurs unités chargées du maintien de l'ordre dans cette zone instable de l'est du Congo, sont formées chaque année.

Ce matériel comprend des ordinateurs, des imprimantes et d'autres accessoires informatiques qui permettront notamment aux policiers de disposer d'archives numériques. Le même équipement a également été remis au bureau du commissariat provincial de police à Goma, au bureau des renseignements généraux de la police ainsi qu'au centre d'appels de la police de la même ville.

Pour la police de la MONUSCO (UNPOL), l'objectif est clair : faciliter le travail des policiers congolais afin qu'ils soient plus efficaces dans leurs missions. Selon le chef secteur UNPOL à Goma, la remise de ce matériel est une manifestation du partenariat entre la MONUSCO et la police congolaise, toutes deux engagées dans la protection des civils. « On est ici pour faire la donation d'équipements et matériels informatiques pour soutenir notre partenaire », fait savoir Joshua Olabil.

Le commandant de l'école de police de Mugunga, Prosper Benda Mukato, commissaire supérieur principal, reconnaît que cette dotation facilitera le travail de ses services. « Au nom de l'école et de la police nationale, je remercie notre partenaire. Je vois arriver le matériel informatique, à savoir des ordinateurs, des imprimantes et tous les accessoires nécessaires à leur fonctionnement. Nous sommes une école de police. Nous avons des bureaux. Nous avons différents services qui ont besoin de ce matériel. Nous allons le répartir dans nos services et on va l'utiliser en bon père de famille », se réjouit-il.

Aider la police à sécuriser la population

Le centre d'instruction de Mugunga est situé à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Goma, dans le quartier du même nom qui connaît, depuis quelques temps, un accroissement démographique important. Ces dernières années, de nombreuses constructions ont vu le jour dans son voisinage accueillant désormais de nombreuses familles.

Le commissaire supérieur principal, Prosper Benda Mukato estime qu'il est à présent nécessaire d'agrandir le périmètre du centre de formation et de le clôturer pour le préserver des nuisances environnantes. « Nous avons besoin d'une clôture et d'agrandir notre terrain pour les entraînements. Pour former un policier, il faut des entraînements par exemple à la gestion des foules. Pour cela, il nous faut un terrain bien clôturé. C'est pour cela que je demande à notre partenaire si c'est possible de nous aider encore dans ce sens », plaide-t-il, mettant en avant l'importance d'avoir une police correctement formée pour garantir la sécurité des citoyens.