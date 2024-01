Afrique: CAN 2023 - Ebimpé, Félicia...ces stades qui accueilleront les matchs de la Coupe d'Afrique

Prévue du 13 janvier au 11 février 2024, la CAN 2023 se jouera dans six stades nouvellement construits ou rénovés. Il s'agit des stades Olympique d'Ebimpé et Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, du stade Laurent Pokou de San Pédro, du stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro, du stade de la Paix de Bouaké et du stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo. Allons à la découverte de ces enceintes qui nous offriront du spectacle durant presque un mois.

Stade Olympique d'Ebimpé

Encore appelé stade Alassane Ouattara, du nom de l'actuel président de la Côte d'Ivoire, le stade olympique d'Ebimpé est situé dans la localité d'Anyama, au nord d'Abidjan. D'une capacité de 60 012 places et bâti sur 40 hectares, il est le plus grand stade de Côte d'Ivoire et a été conçu comme un complexe sportif polyvalent pour accueillir des compétitions de football, de rugby et d'athlétisme. Il a coûté environ 143 milliards Fcfa (218.002.095 euros) et a été financé par l'Etat de Côte d'Ivoire et la Chine.

Le Stade olympique d'Ebimpé (Crédit photo : Iconsport)

Inauguré le 3 octobre 2020, le stade d'Ebimpé accueillera les matchs de la poule A, celle des Éléphants (plus la Guinée-Bissau, le Nigeria et la Guinée-Equatoriale), le match d'ouverture et la finale.

Les matchs qui se joueront au stade olympique d'Ebimpé lors de la CAN 2023 :

13 janvier, 20h : Côte d'Ivoire - Guinée-Bissau (Groupe A)

14 janvier, 14h : Nigeria - Guinée équatoriale (Groupe A)

18 janvier, 14h : Guinée équatoriale - Guinée-Bissau (Groupe A)

18 janvier, 17h : Côte d'Ivoire - Nigeria (Groupe A)

22 janvier, 17h : Guinée équatoriale - Côte d'Ivoire (Groupe A)

22 janvier, 20h : Mozambique - Ghana (Groupe B)

28 janvier, 17h : 1er groupe A contre 3è C/D ou E (8e de finale 3)

2 février, 17h : Quart de finale 1

7 février, 17h : Demi-finale 1

11 février, 20h : Finale

Stade Félix Houphouët-Boigny

Du nom de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, ce stade a été le temple du football ivoirien depuis plusieurs décennies. Encore appelé « le Félicia », « la bonbonnière d'Abidjan » ou « la cuvette du plateau », cette enceinte a été complètement rénovée et a subi un changement profond en vue de la CAN 2023.

D'une capacité de 27.900 places, ce stade n'a pas été beaucoup utilisé depuis sa réouverture après travaux. Il n'a accueilli que deux rencontres amicales de l'équipe nationale ivoirienne à savoir celles qui l'a opposé au Maroc (1-1) et à l'Afrique du Sud (1-1) respectivement les 14 et 17 octobre 2023.

L'enceinte du Stade Felix Houphouet-Boigny d'Abidjan (crédit photo : abidjan.net)

Dans cette enceinte, se joueront les matchs du groupe B composé de l'Egypte, du Mozambique, du Ghana et du Cap-Vert. Un match du groupe A et des rencontres du second tour y sont également prévues.

Les matchs qui se joueront au Stade Félix Houphouët-Boigny lors de la CAN 2023 :

14 janvier, 17h : Égypte - Mozambique (Groupe B)

14 janvier, 20h : Ghana- Cap-Vert (Groupe B)

18 janvier, 20h : Égypte - Ghana (Groupe B)

19 janvier, 14h : Cap-Vert - Mozambique (Groupe B)

22 janvier, 17h : Guinée-Bissau - Nigeria (Groupe A)

22 janvier, 20h : Cap-Vert - Égypte (Groupe B)

27 janvier, 20h : 2è groupe A contre 2è groupe C (8e de finale 2)

30 janvier, 20h : 1er groupe B contre 3è groupe A/C ou D (8e de finale 8)

2 février, 20h, Vainqueurs match 1 contre match 2 (quart de finale 2)

10 février, 20h (Match pour la 3ème place)

Stade Laurent Pokou de San Pédro

Le Stade Laurent Pokou est situé dans la ville de San Pédro, sur la côte Ouest de la Côte d'Ivoire. Bâti sur une superficie de 23 hectares, l'enceinte, d'une capacité d'accueil de 20 000 places, a coûté plus de 41 milliards de Fcfa, soit 62,5 millions d'euros, et financé entièrement par l'Etat ivoirien. Entièrement couverte, l'enceinte a une forme rectangulaire avec un toit en béton et une pelouse en gazon naturel. Il porte le nom de Laurent Pokou, ancienne gloire du football ivoirien décédée en 2016. Le stade a accueilli son premier match officiel le 9 septembre 2023. Ce match a opposé la Côte d'Ivoire au Lesotho (1-0) le 9 septembre 2023 et comptait pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023.

L'entrée du Stade Laurent Pokou de San Pedro (crédit photo : cafonline)

Au stade de San Pedro se joueront essentiellement les matchs des Groupe F, à l'exception du match entre la Tanzanie et la RD Congo (3ème journée) qui aura lieu à Korhogo.

7 janvier, 17h : Maroc - Tanzanie, Stade Laurent Pokou

17 janvier, 20h : RDC - Zambie, Stade Laurent Pokou

21 janvier, 14h : Maroc - RDC, Stade Laurent Pokou

21 janvier, 17h : Zambie - Tanzanie, Stade Laurent Pokou

24 janvier, 20h : Zambie - Maroc, Stade Laurent Pokou

Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro

Comme le stade de San Pédro, le stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro a également une capacité de 20 000 places. Ses travaux ont été lancés en octobre 2018 et ont pris totalement fin le 3 juin 2023, date où il a été officiellement inauguré. Le stade porte le nom de celui qui a été gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire de 2005 à 2007.

En plus de tribunes couvertes, le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukoro dispose d'une pelouse naturelle, de quatre terrains d'entraînement, deux vestiaires, une salle d'échauffement, une piste d'athlétisme en revêtement synthétique, des aires de saut et de lancer, bref il répond aux standards internationaux.

Stade Charles Konan Banny (crédit photo : mondialsport)

Le calendrier du stade Charles Konan Banny

15 janvier, 14h : Sénégal - Gambie (Groupe C)

15 janvier, 17h : Cameroun - Guinée (Groupe C)

19 janvier, 17h : Sénégal - Cameroun (Groupe C)

19 janvier, 20h : Guinée - Gambie (Groupe C)

23 janvier, 17h : Guinée-Sénégal (Groupe C)

23 janvier, 20h : Angola - Burkina Faso (Groupe D)

29 janvier, 17h : 1er Groupe C contre 3è groupe A/B ou F (8e de finale n°5)

Samedi 3 février, 17h (quart de finale n°3)

Stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo

Situé à Korhogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ce stade a été baptisé en l'honneur d'Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien de 2017 jusqu'à son décès en 2020. Ses travaux, entamés en septembre 2018, ont été achevés en septembre 2023. L'enceinte a une capacité de 20 000 places et répond aux normes internationales avec des installations telles que des vestiaires, des infirmeries, des zones anti-dopage, ainsi qu'une salle de presse. La pelouse naturelle de ce stade peut accueillir des compétitions de football, de rugby et d'athlétisme grâce à une piste de huit couloirs et des aires de saut et de lancer.

Stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo (crédit photo : Mondialsport)

Le stade Amadou Gon Coulibaly accueillera les matchs de la poule E, ainsi que le match opposant la République Démocratique du Congo et la Tanzanie du groupe F.

Le calendrier de ce stade :

16 janvier, 17h : Tunisie - Namibie, Stade Amadou Gon Coulibaly

16 janvier, 20h : Mali - Afrique du Sud, Stade Amadou Gon Coulibaly

20 janvier, 20h : Tunisie - Mali, Stade Amadou Gon Coulibaly

21 janvier, 20h : Afrique du Sud - Namibie, Stade Amadou Gon Coulibaly

24 janvier, 17h : Afrique du Sud -Tunisie, Stade Amadou Gon Coulibaly

Stade de la Paix de Bouaké

Le Stade de la Paix, situé dans la ville de Bouaké en Côte d'Ivoire, est un stade de football d'une capacité de 40 000 places assises.

Il a été initialement construit pour être l'un des sites accueillant les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de Football en 1984, en collaboration avec le Stade Félix Houphouët-Boigny. Suite aux travaux de réhabilitation, ce stade sera également prêt à accueillir des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.

Le stade de la paix est équipé d'une pelouse ultra-moderne (la meilleure de tous les stades de CAN 2023), d'une infirmerie, de quatre vestiaires, d'une salle d'échauffement, d'une salle presse, etc. Il accueillera les matchs du groupe D et une rencontre de la poule C.

Vue de l'enceinte du stade de la Paix de Bouaké (crédit photo : COCAN)

Le calendrier du stade de la paix de Bouaké

15 janvier, 20h : Algérie - Angola (Groupe D)

16 janvier, 14h : Burkina Faso - Mauritanie (Groupe D)

20 janvier, 14h : Algérie - Burkina Faso (Groupe D)

20 janvier, 17h : Mauritanie - Angola (Groupe D)

23 janvier, 17h : Gambie - Cameroun (Groupe C)

23 janvier, 20h : Mauritanie -Algérie (Groupe D)

27 janvier, 17h : 1er groupe D contre 3è B/E ou F (8e de finale 1)

3 février, 20h : Quart de finale 4

7 février, 20h : Demi-finale 2