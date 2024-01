Afrique: CAN 2023 - Que savoir des spécialités culinaires de la Côte d'Ivoire ?

A la CAN 2023, il ne s'agira pas que du football. Les millions de visiteurs d'autres pays attendus en Côte d'Ivoire pour cette compétition auront également besoin de manger de la bonne nourriture. Allons donc à la découverte des plats les plus prisés du pays, notamment ceux qui pourront les intéresser.

Le garba ou le plat national

Le garba fait partie des symboles de la cuisine ivoirienne et se vend essentiellement dans des échoppes de rue en Côte d'Ivoire. Ce mets emblématique se compose de thon rouge frit et s'accompagne de semoule de manioc.

Le poisson sauce claire

Dans certaines régions ivoiriennes, le poisson sauce claire se déguste pour célébrer un événement important. La sauce claire se réalise principalement à l'aide d'une épice phare en Afrique. En Côte d'Ivoire, cette épice s'appelle l'Akpi, une amande provenant d'un arbre fruitier de la forêt tropicale qui aurait des vertus aphrodisiaques et apporterait une touche piquante à de nombreux plats.

Le foutou banane avec sauce graine

Le foutou est un plat incontournable en Côte d'Ivoire, d'où il puise ses origines. Cette boule assez dense est confectionnée avec du manioc et de la banane plantain (ou de l'igname). Elle s'accompagne généralement d'une sauce graine, de couleur rouge, qui est préparée avec de la pulpe issue du fruit du palmier à huile. Il est courant d'ajouter de la viande de brousse (agouti) à cette recette pleine de goût.

L'alloco

Comme de nombreux plats ivoiriens, l'alloco a la particularité d'être composé de bananes plantain, qui sont minutieusement frites dans un bain d'huile d'arachide ou de palme. Cette spécialité se mange au goûter, en fin de journée ou en tant qu'accompagnement d'un plat de résistance. Elle est idéale avec de la viande en sauce pour les plus gourmands.

L'akpessi d'igname (ou de banane), délicieuse purée d'aubergines

L'akpessi est un mets traditionnel de la Côte d'Ivoire et est aussi connu sous le nom de purée d'aubergines africaine. Celle-ci se réalise avec de l'igname ou de la banane plantain, du hareng émietté et de l'huile rouge. Les villageois ont l'habitude de servir ce plat dès le petit-déjeuner, ou au déjeuner. Cette savoureuse bouillie est parfaite comme entrée ou pour un repas sans viande.

L'attiéké au poisson braisé (ou à la viande)

L'attiéké est l'une des recettes les plus populaires en Côte d'Ivoire, et plus particulièrement à Abidjan. Il s'accompagne de poisson braisé ou de viande, de bananes plantain, de couscous et de manioc. Plusieurs variantes sont apparues au fil des années. Parmi les plus connues se trouvent :

L'abgodjama : plus onéreux que l'attiéké traditionnel puisqu'il est fabriqué avec une variété de manioc de haute qualité.

L'attiéké petit grain : peu coûteux et destiné au commerce, il se trouve principalement sur les marchés.

L'attiéké de garba : trois fois moins cher que l'attiéké classique ; il est, comme son nom l'indique, destiné à la consommation de garba

Le kedjenou de poulet : un régal avec l'attiéké

Ce plat ivoirien se compose de légumes (aubergines, tomates et oignons) et de poulet cuit à l'étouffée. Il peut se servir de diverses façons : avec du couscous, du riz et même de l'attiéké ! Des déclinaisons à base de poisson, sauce tomate et viande de brousse (agouti ou biche) existent également pour le plaisir des papilles !

Le placali sauce gombo (ou kopè)

Le placali est à l'honneur à Abidjan où de nombreuses personnes l'affectionnent. Lors de sa préparation, la farine de manioc est versée dans de l'eau bouillante puis travaillée jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène, compacte et bien élastique. Le placali est accompagné de poisson ou de viande et nappé d'une sauce gombo (à la texture gluante). Celle-ci peut être remplacée par une sauce d'arachide ou de noix de palme aux crevettes.

Le poulet braisé

L'Afrique entière l'adore et en consomme régulièrement : il s'agit du poulet braisé ! Celui-ci a l'avantage de convenir aux envies de chacun puisqu'il se déguste avec des bananes plantain ou tout simplement avec du riz.

Le sokossoko de boeuf

Ce plat originaire de Côte d'Ivoire est un succulent sauté de boeuf aux oignons et à la tomate. Les Ivoiriens aiment le confectionner lorsqu'ils manquent de temps. En effet, le sokossoko de boeuf est très rapide à réaliser et reste une recette idéale pour une courte pause repas.