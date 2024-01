Sénégal: Semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké - Amadou Ba rappelle le legs riche et fécond du saint homme

Le Premier ministre a présidé le 2 janvier dernier, la cérémonie d'ouverture de la Semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Une occasion pour Amadou Ba de rappeler le legs riche et fécond du fondateur du Mouridisme.

«En ce jour d'histoire et de culture, je me tiens devant vous pour célébrer un trésor inestimable, une lumière spirituelle qui continue d'illuminer notre chemin : le legs de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, Khadim Rassoul », a déclaré M. Ba.

Selon lui, le Sénégal est fortement engagé par la sauvegarde de son patrimoine et s'y est attelé depuis fort longtemps en faisant inscrire ses éléments culturels sur la liste représentative de l'Unesco et en menant des inventaires réguliers. A ce titre, il a rappelé que le dernier inventaire pilote réalisé dans le cadre du Programme national d'inventaire du patrimoine culturel immatériel a permis d'inscrire 59 éléments sur la toute première Liste représentative du patrimoine culturel immatériel du Sénégal ; valorisant ainsi la forte diversité culturelle nationale. Amadou Ba affirmé que ces efforts seront poursuivis en veillant à refléter toutes les facettes de notre patrimoine culturel recréé en permanence.

Le Premier ministre a souligné que le vénérable Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké est une figure emblématique dont l'héritage transcende les frontières, le temps et l'espace. «Il est une source intarissable de sagesse et de paix. Le Cheikh nous enseigne que la véritable richesse réside dans la foi, la tolérance et la bienveillance envers autrui. Ce sont là les socles des fondations du mouridisme qui s'est imposé comme la marque sénégalaise le mieux vendu à travers le monde.

%

Son legs, riche et fécond, s'épanouit comme un jardin luxuriant, offrant à l'humanité une opportunité unique de transcender les divisions et de construire des ponts entre les coeurs », a déclaré Amadou Ba. Il a souligné que le patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, telle une mélodie enchanteresse, résonne dans nos âmes, rappelant la puissance de l'amour et de la compassion.

Ce patrimoine favorise à son avis, un imaginaire qui a définitivement triomphé des égoïsmes pour s'épanouir dans le partage et la solidarité qui fondent l'altérité religieuse et sociale au plan national et international. C'est fort conscient de la valeur inestimable du legs du Cheikh, renseigne le Premier ministre, que le Président de la République a instruit le Ministre de la Culture de prendre un arrêté pour inscrire la « Mémoire iconographique de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul » sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de notre pays.

«En méditant sur la vie et les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, nous découvrons une source infinie d'inspiration. Inspirons-nous de sa vision pour bâtir un monde où la paix, la justice et la solidarité prévalent. Un monde où chaque individu est respecté pour sa diversité, et où la coexistence pacifique est le leitmotiv de nos actions », a indiqué Amadou Ba.