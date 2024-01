Tunisie: L'entreprise autrement | N'oublions pas l'arme économique (X)

C'est sous les bombes, subissant les morsures du froid, les spasmes de la faim, les douleurs atroces des mutilations, respirant les odeurs de la mort, dépossédés de tout sauf de leur foi en leur cause, de leur patience et de leur courage que nos frères palestiniens, de la bande de Gaza occupée, ont vu naître le nouvel an.

Trois mois sous le déluge des bombes sionistes qui ont fait plus de 22.000 martyrs, en majorité femmes et enfants, plus de 500.000 blessés et mutilés, des centaines de milliers de personnes déplacées, une pénurie totale d'eau, d'aliments et de carburants et la destruction de toute construction et infrastructure, y compris hôpitaux, écoles et lieux de culte. Un coût humain inimaginable et aussi un coût matériel astronomique.

Tout cela afin de punir un peuple qui s'accroche à sa terre, celle de ses ancêtres, et essaye de résister à une occupation raciste terroriste et sanguinaire. Un ennemi de l'Humanité entière, soutenu d'une manière totale, indéfectible et inconditionnelle par un Occident, au fait de sa puissance et de son arrogance. Un Occident qui met à la disposition de l'ennemi sioniste son argent et ses armes, militaires, politiques, économiques, médiatiques et culturelles.

Une situation apocalyptique qui n'a pas empêché l'écrasante majorité des Terriens de fêter l'avènement de la nouvelle année que l'on qualifie hypocritement d'administrative alors que tout le monde sait qu'elle s'inscrit dans le calendrier chrétien grégorien de l'Eglise romaine catholique (13 jours en avance sur le calendrier julien encore en vigueur pour les adeptes de l'Eglise orthodoxe) et imposée par l'Occident colonialiste puis par la mondialisation.

Ce qui n'augure rien de bon. La pression de l'opinion publique occidentale contre ses gouvernements risque, en effet, de tomber et c'est ce qu'attendent les Etats-Unis et leurs alliés afin de poursuivre leur plan visant à éradiquer toute forme de résistance chez les Palestiniens et de là chez les autres peuples. Les gouvernements étant tous assis sur des sièges éjectables.

L'entité sioniste peut disparaître il y aura toujours l'Iran pour semer le désordre dans la région et y jouer les gendarmes. Poussée à la guerre, la Russie est tombée dans le piège et est en train de s'embourber dans la guerre en Ukraine. La Chine, elle, pourrait être entraînée à son tour par un piège nommé Taiwan, ou bien Corée ou encore Japon.

C'est dire que l'Occident, sous la houlette des Etats-Unis, ne recule devant rien pour continuer à dominer la majeure partie de la planète et exploiter ses richesses. Et aujourd'hui, il tient encore à maintenir la pression sur la région afin que tous les pays arabes acceptent le fait accompli comme il y a 75 ans lors du fameux partage illégal de la Palestine par une ONU sous les ordres du même Occident, y compris à l'époque la Russie (résolution n°181 du 29 novembre 1947).

Tant que les sionistes (juifs et autres) continuent d'avoir une forte emprise sur les sphères de décision en Occident, tant que l'ennemi sioniste poursuivra lesdits crimes, lesquels répondent à une stratégie globale qui ne peut porter ses fruits que grâce à une «épuration» ethnique et religieuse pure et simple.

Plan qui consiste à créer un «Etat juif» qui s'étend du Nil jusqu'à l'Euphrate et qui, chose grave est en train de se réaliser par étapes, la région ainsi délimitée étant déjà sous son emprise. Impossible, donc d'arrêter la machine criminelle sioniste qui continue, depuis plus de trois quarts de siècle, de faucher les vies humaines innocentes et d'espérer protéger les autres peuples de la région de ses visées expansionnistes.

Cela entre dans le cadre de la stratégie hégémonique de l'Occident visant, entre autres, sa mainmise sur le Moyen-Orient, région hautement stratégique à tous les points de vue (étant aussi le coeur du monde musulman) et à empêcher ainsi les peuples de la région de redevenir grâce aux atouts qu'ils possèdent à tous les niveaux de redevenir une puissance mondiale.

Ainsi et depuis le début du XVIe siècle, l'Occident contrôle-t-il directement ou indirectement, quasiment toutes les richesses du globe, et ce, après avoir écarté les Arabes qui détenaient la clé de la route des épices et de la soie et du savoir. Cela après avoir fait subir à leur région une série de guerres dites saintes (les croisades) qui ont eu une influence néfaste sur l'avenir de ladite région.

Grâce à leur implantation un peu partout en Europe (hors Espagne) et au Moyen-Orient, les Juifs ont pu participer activement à l'essor du négoce international, constituer des fortunes colossales et devenir très influents à tous les niveaux. Ils seront nombreux à participer, plus tard, à l'essor économique et surtout financier des Etats-Unis. D'où un formidable enchevêtrement des intérêts, surtout économiques et financiers, des uns et des autres.

C'est grâce à certains parmi eux que les leaders du mouvement sioniste (au début laïc et nationaliste) ont pu trouver le soutien qu'il fallait pour réaliser leur projet d'«Etat juif» en Palestine. Réseaux qui sont parvenus, grâce aussi aux chrétiens non-catholiques (églises réformées) qui adhèrent aux thèses sionistes par conviction religieuse, à créer des Etats dans les différents Etats des deux continents cités.

Le mouvement sioniste mondial, devenu organisé vers la fin du XIXe siècle, n'est, en fait, qu'une branche de l'arbre constitué par ces lobbies, une dangereuse pieuvre (composés aussi de certaines sociétés dites secrètes et d'autres totalement occultes). Et le nazisme a offert, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, un alibi de taille pour encourager l'Occident à accélérer le processus de création dudit Etat.

Personne, à travers le monde, n'est donc à l'abri de la voracité et de la sauvagerie desdits lobbies, pas même les masses occidentales ainsi que les masses de confession juive, diaboliquement manipulées et qui ne manqueront pas de s'en rendre compte.