Ethiopie: Un cadre juridique a été élaboré pour permettre aux produits d'obtenir une protection de propriété intellectuelle.

<strong>Addis Ababa, le 3 d — : - L'autorité éthiopienne de la propriété intellectuelle a annoncé qu'un cadre juridique a été préparé pour permettre aux produits à indication géographique et aux connaissances culturelles et sociales de bénéficier d'une protection de propriété intellectuelle.

L'autorité a eu une discussion avec les titulaires de droits, le monde des affaires et les représentants du pouvoir judiciaire concernant l'enregistrement et la protection des marques ainsi que la contrefaçon.

Selon le directeur général adjoint de l'Autorité, Mosisa ; Il a déclaré que l'Éthiopie protège ses ressources naturelles, culturelles et sociales grâce à la protection de la propriété intellectuelle et assure une protection juridique.

En outre, il a souligné que des projets de décrets relatifs aux produits indicateurs paysagers et terrestres ainsi qu'aux connaissances culturelles et sociales ont été élaborés au cours des deux dernières années.

Il a noté que le projet de loi sur les indications géographiques permettra à d'autres ressources, notamment les ressources et produits agricoles et animaux, d'obtenir une protection intellectuelle au-delà de la vente.

Il a mentionné que le café, le beurre de Sheno, les bois de Harar et de Jiro font partie des protections de propriété intellectuelle et a souligné que le décret revêt une importance à multiples facettes pour l'Éthiopie, notamment économique et sociale.

D'autre part, considérant que l'Éthiopie est un pays aux multiples nationalités et peuples et aux nombreuses grâces, le Directeur général adjoint a également suggéré qu'un projet de loi soit préparé pour assurer la protection des connaissances culturelles et sociales. Il a souligné que les aliments et boissons traditionnels, la connaissance de la médecine traditionnelle, les danses et les valeurs communautaires font partie des domaines protégés par le décret.

Il a notamment déclaré que la protection de la propriété intellectuelle des connaissances médicales traditionnelles contribue de manière significative au transfert des connaissances.

Les informations obtenues auprès de l'Autorité éthiopienne de la propriété intellectuelle indiquent que les projets de décrets sont actuellement examinés par le ministère de l'Innovation et de la Technologie et seront envoyés au Conseil des ministres pour complément d'information.