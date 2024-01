Ile Maurice: Grosses fortunes - Bank One mise sur un service offshore personnalisé

Détentrice depuis novembre du titre de Best Mass Affluent Banking Offering dans l'édition 2023 du Global Retail Banking Innovation (GRB) Awards qui fait un tour d'honneur aux institutions financières qui ont su allier les atouts des technologies et approches innovantes pour offrir des expériences, produits et services exceptionnels à leurs clients, Bank One ne compte laisser passer le train. En effet, sa stratégie adoptée pour 2024 est d'offrir un service personnalisé aux personnes fortunées de l'étranger car cette banque domiciliée à Maurice aura compris que son avenir se trouve en Afrique. Dans un article d'opinion sur une de ses plateformes d'échange intitulé L'essor de la grande richesse en Afrique et la manière dont les banques peuvent répondre au mieux à leurs besoins, Margaret Soi, responsable des services bancaires offshore de Bank One destinées aux personnes fortunées à l'étranger, en expose les grandes lignes.

C'est une clientèle aisée à mobilité ascendante dont la capacité financière n'a pas encore atteint ses limites. Elle est numériquement avertie, sensible aux frais et aime faire le tour des différentes options, n'hésitant pas à répartir ses actifs entre différents prestataires. Cependant, Margaret Soi explique que l'expérience de Bank One en Afrique subsaharienne lui permet d'aller au-delà des sentiers battus. Le profil qu'elle a établi est celui de quelqu'un qui a acheté des propriétés et actifs sûrs à faible rendement, tels que des bons du Trésor locaux, mais qui souhaite diversifier ses investissements dans d'autres juridictions ; ou dont la famille réside ou étudie à l'étranger et qui souhaite obtenir un rendement dans ces économies pour y compenser ses dépenses ; ou un cadre supérieur à Maurice qui envisagerait une affectation au Kenya ou au Nigeria et qui a donc besoin d'un compte offshore pouvant se déplacer avec elle ; ou un chef d'entreprise africain qui exporte vers différentes zones de la région et envisage d'investir dans ces lieux pour compenser ses dépenses dans ces juridictions ; ou encore quelqu'un qui travaille dans des juridictions où les mouvements de devises étrangères sont limités et préférerait investir là où la circulation est plus libre.

%

En quoi consiste l'offre de Bank One à ces nouveaux nantis? Margaret Soi y répond :

«En tant qu'institution bancaire se décrivant comme 'From Africa, For Africa', «Bank One croit pouvoir créer une foule d'opportunités pour ces clients aisés à mobilité ascendante, qui peuvent désormais accéder à des services offshore personnalisés, une offre jusqu'à présent réservée aux grandes fortunes. Nous sommes fiers d'ouvrir nos portes à ces personnes pour accéder aux marchés d'investissement mondiaux.»

En proposant ces services à partir de Maurice, Bank One ne prend-elle pas un risque de conséquences potentiellement désastreuses ? Margaret Soi ne partage pas cet avis et soutient : «Nous avons déployé nos offres sur le marché de l'Afrique de l'Est depuis 2020 en profitant de la présence de nos actionnaires, I&M Holdings PLC et CIEL Group. Nous ciblons actuellement l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe sur la base de cette expérience. Au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise, nous avons décidé de mettre en place des ressources permanentes au Kenya et en Ouganda, parallèlement à notre processus d'intégration numérique transparent, conformément aux exigences légales et réglementaires en vigueur. C'est une posture qui nous permet de populariser nos solutions et de les rendre plus accessibles à nos clients.»

Margaret Soi fait état d'un autre avantage face à ses concurrents sur le terrain. «Si les banques traditionnelles d'Afrique subsaharienne voient bien les opportunités qu'offre ce segment émergent, elles ne savent pas comment l'aborder. Chez Bank One, nous avons déjà franchi le premier obstacle de reconnaître l'existence de ce segment dans notre région d'opération. Nous sommes passés à l'élaboration d'une proposition de valeur sur leurs besoins spécifiques que Bank One est bien placée pour satisfaire.»

Une étude diligentée en 2022 auprès de la société française spécialisée dans les services numériques et le conseil en management, Capgemini, a donné de nouvelles raisons à Bank One de peaufiner ses services sur le continent africain, plus spécifiquement la gestion de patrimoine. «L'étude, souligne Margaret Soi, a révélé que seules 27 % des sociétés spécialisées en gestion de patrimoine servent des clients fortunés et que seules 36 % des entreprises explorent les opportunités de services destinés aux grandes fortunes. Il n'est donc pas étonnant que les banques estiment que le segment regroupant les personnes de la grande masse aisée, avec des actifs à investir de plus de USD 50 000 et de moins de USD 5 millions, est à la fois sous-évalué, sous-investi et mal desservi.»

Quatre à la suite comme «Best International Banking Services Indian Ocean»

2023 se termine sur les chapeaux de roues pour Bank One et 2024 se présente dans des conditions très favorables. En effet, pour la quatrième année consécutive, elle décroche le titre de «Best International Banking Services Indian Ocean», résultat d'un concours organisé par CFI.co, publication de Capital Finance International, spécialisée dans le traitement des sujets sur le monde des affaires, l'économie et les finances dans le monde. Mark Watkinson, Chief Executive Officer de Bank One tournent les yeux vers les deux partenaires à l'origine de la création de cette institution bancaire. «Chez Bank One, nous sommes fiers de nos deux actionnaires, CIEL et I&M, et de leur engagement en Afrique. Cela permet à Bank One de bien servir nos clients en Afrique subsaharienne et de rester proche du continent. Ce prix reconnaît le travail assidu de toute l'équipe dans le développement de notre activité en Afrique subsaharienne et notre expertise dans cet espace.»