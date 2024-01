Cote d'Ivoire: Sécurité routière- Une opération spéciale dédiée à la « Can 2023 » du 03 au 10 janvier 2024

Sur instructions du ministre des Transports, Amadou Koné, le directeur général de l’Office de Sécurité routière (Oser), Baffah Koné, a annoncé, le mardi 02 janvier 2024, un vaste programme d’actions de sensibilisation avec notamment le démarrage d’une nouvelle opération de sécurité routière et ce, dans le cadre de la coupe d’Afrique des Nations (Can 2023) en Côte d’Ivoire. Rapporte le Cicg.

Selon le collaborateur du ministre des Transports, l’opération va se dérouler du 03 au 10 janvier 2024 avec une accentuation des messages de sensibilisation visant à assurer aux populations des routes sûres pendant toute la période de la 34e édition de la Can qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire.

« L’opération spéciale dédiée à la Can va concerner globalement l’ensemble du territoire national avec un dispositif particulier dans les villes hôtes à savoir Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo et San Pedro, l'objectif est de préserver les vies humaines en assurant aux populations des déplacements sûrs sur nos routes ainsi qu’un renforcement de la sensibilisation dans les espaces appelés « Fans zones », a- t-il expliqué.

Au cours de la période, poursuit le directeur général de l’Oser, il s’agira de renforcer la sensibilisation et la surveillance du réseau routier dans les villes abritant des matchs de la Can avec une forte implication des directions régionales des Transports et des Comités locaux de sécurité routière (CLSR) mais aussi et surtout pour la gendarmerie nationale et la police nationale de réprimer systématiquement les cas de conduite sans visite technique automobile ; de conduite en état d’ébriété ; d’excès de vitesse ; de mauvais état mécanique du véhicule (vérification visuelle des pneus, des phares, des feux et des rétroviseurs) ; et de détention de faux documents de transport.

%

Pour réussir l’opération, les équipes du ministre Amadou Koné, qui demande une grande implication des médias, prévoient également des rencontres avec les municipalités, les transporteurs, les conducteurs ainsi que l’ensemble des parties prenantes sur les enjeux de la sécurité routière face à la Can 2023 en Côte d’Ivoire