Cote d'Ivoire: 9ème édition du Festi-Ponvogo- Le Festival des arts et de la culture sénoufo a connu un franc succès

La 9ème édition du Festival des arts et de la culture Sénoufo de Ponvogo dénommé Festi-Ponvogo, a pris fin le dimanche 31 décembre 2023. Ce village situé à une quinzaine de kilomètre de Korhogo, la capitale de la région du Poro, a accueilli durant trois jours la célébration de la richesse du patrimoine culturel sénoufo, l’autonomisation de la femme, ainsi qu’une campagne de don de sang gratuite. Cette 9ème édition a été placée sous le thème : « Culture sénoufo et développement agricole : la contribution des femmes ».

Initié par la Fondation Tchépé en collaboration avec la Mutuelle de Développement de Ponvogo, ce festival a enregistré de milliers de participants et de visiteurs. Cette 9ème édition du Festi-Ponvogo a été non seulement un franc succès par le nombre de visiteurs et de participants enregistrés, mais aussi, par la qualité des hautes personnalités qui ont rehaussées l’évènement par leur présence.

Ainsi, du 29 au 31 décembre 2023, sous la direction du Commissaire général du Festival, M. Brahima Coulibaly, le Festi-Ponvogo 2023 a mis en lumière le rôle important de la femme dans le développement agricole. La journée du 31 décembre a été consacrée à la grandeur du patrimoine culturel, soulignant l'importance de l'unité et de la fraternité. Ajoutent des sources proches des organisateurs.

%

Invité spécial, M. Amadou Coulibaly, Ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, a chaleureusement exprimé son soutien aux nobles causes défendues par la fondation Tchépé. Apportant son engagement indéfectible envers la préservation et la promotion de la culture, le Ministre Amadou Coulibaly a salué les organisateurs d’avoir maintenu le cap depuis le lancement de la première édition du festival.

Selon les organisateurs, la 9ème édition du festival a également rendu hommage à feu M. Amadou Gon Coulibaly, ancien Premier ministre et fervent défenseur de la culture locale. « Son héritage perdurera dans nos cœurs, et ses efforts pour la reconnaissance et la valorisation de l'identité culturelle resteront gravés dans nos mémoires collectives », a rappelé le Ministre de la communication, non sans féliciter M. Brahima Coulibaly pour son sens élevé de partage et de fraternité.

« Que cette édition demeure un symbole éclatant de la détermination de Ponvogo à préserver, promouvoir et transmettre son riche héritage culturel pour les générations futures, tout en s'engageant résolument vers le développement et l'autonomisation de la femme. Festi-Ponvogo 2023 restera gravé dans les annales comme un chapitre mémorable de célébration, de partage et de solidarité », a ajouté le Commissaire général Brahima Coulibaly.

La fraternité étant au cœur des valeurs prônées par la Fondation Tchépé, Mme Mariatou Koné, Ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, fille adoptive de Ponvogo a tenu à la partager avec la population, le vendredi 30 décembre 2023. En effet, elle a honoré de sa présence le Festi-Ponvogo 2023, témoignant de son amitié de longue date avec Ponvogo. Sa contribution significative, marquée par la création du jardin des femmes a été saluée à sa juste mesure par les femmes. « Elle n’a jamais hésité à nous apporter sa contribution chaque fois que nous l’avons sollicitée. Cela souligne son soutien continu envers les femmes et leur impact sur le développement », a salué Brahima Coulibaly.

Répondant à une doléance des populations, Mme la Ministre de l'Éducation nationale et de l’Alphabétisation, par la voix de son chef de cabinet, a annoncé la construction prochaine d’un collège de proximité à Ponvogo à l’effet de soulager les élèves du village et de la dizaine de villages environnants.

En marge du festival, une séance éducative dédiée aux jeunes filles a mis l'accent sur l'importance d'une sexualité saine pour prévenir les infections sexuellement transmissibles. Des conseils essentiels sur l'hygiène intime, accompagnés de la distribution de lingettes intimes, ont été offerts, renforçant l'engagement envers la santé et le bien-être des femmes.

Les partenaires dévoués tels qu'Ureport Korhogo, Léo Club Korhogo, et le Lions Club Abidjan Flamboyant ont joué un rôle crucial dans la concrétisation de cette initiative, démontrant ainsi leur engagement constant envers le Festival des Arts et de la Culture Senoufo.

Festi-Ponvogo est non seulement le théâtre du rituel d’adoration des génies, de la célébration du sacré avec le Komon, les contes, le katogue des femmes, mais c’est également le tournoi des initiés du Poro. La compétition a vu l'équipe des initiés du Poro de Tielivogo remporter le trophée face à Ponvogo, soulignant la fusion entre la tradition et la modernité.

L'école du Balafon a également été un point fort, illustrant la fusion harmonieuse entre le balafon traditionnel et moderne avec la participation des étudiants de l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle aux côtés des maîtres du xylophone de Ponvogo.

En lançant cette 9e édition avec le don de sang en partenariat avec le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) de Korhogo, la Fondation Tchepe de Ponvogo a rappelé à tous que donner son sang, c'est sauver des vies, et a salué la forte mobilisation de la population locale.