Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Janvier 2024

Niger : Le secrétaire exécutif de l’Abn fait ses adieux au Premier Ministre de la transition nigérienne

Le Premier ministre, Ali Mahamane Lamine Zeine a reçu, dans la matinée de le mercredi 03 janvier 2024 à son cabinet, le Secrétaire Exécutif de l’Autorité du Bassin du Niger (Abn), M. Abderahim Bimeré Hamid, en fin de mission au Niger.« Nous sommes venus pour présenter nos civilités, comme vous le savez j’ai dirigé l’Abn en tant que Secrétaire Exécutif et ma mission a pris fin avec ma nomination au gouvernement au Tchad, avant de rentrer c’est tout à fait normal que je viens rendre compte de nos activités au niveau de l’Abn et les perspectives d’avenir pour cette organisation », a déclaré devant la presse, le Secrétaire Exécutif de l’ABN. Après s’être réjoui de sa nomination au sein du nouveau gouvernement de son pays, le Tchad, M. Abderahim Biméri Hamid est venu faire ses adieux au Premier ministre de la transition nigérienne M. Ali Mahamane Lamine Zeine. (Source :Anp)

Mali : Tragédie à Laminia- Deux Maliens périssent dans un éboulement sur un site d’orpaillage clandestin

Un éboulement survenu à Laminia, ce mardi 02 janvier 2023, vers 15h, dans la commune de Bandafassi, département de Kédougou, a coûté la vie à deux ressortissants maliens, renseigne Pulse.sn.Les victimes, identifiées comme A.D et A.B, âgées de 30 et 32 ans, ont trouvé la mort dans un site d’orpaillage clandestin abandonné.Une heure après leur entrée dans les puits, la terre s’est soudainement affaissée sur eux, entraînant leur décès immédiat, selon un témoin de l’incident. Les corps des deux victimes ont été transportés à la morgue de l’hôpital régional de Kédougou. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie territoriale de la région pour éclaircir les circonstances de cette tragédie. Les éboulements sont malheureusement fréquents dans les sites d’orpaillage de la région de Kédougou, mettant en lumière les dangers auxquels sont exposés les travailleurs dans ces conditions souvent précaires. Cette nouvelle tragédie survient quelques mois après le décès d’une jeune fille de moins de 18 ans dans un site d’orpaillage abandonné de la région en avril 2023. (Source : abamako.com)

%

Sénégal : Présidentielle 2024- La candidature de Adama Faye rejetée pour excès de parrainages

Adama Faye, le beau-frère du Président Macky Sall, a été recalé dans le processus de candidature à l'élection présidentielle pour avoir dépassé le nombre de parrains autorisés à mettre sur le fichier.Mouhamed Seye, mandataire d'Adama Faye, a expliqué, "Lorsqu'on a mis notre clé, la Commission a pu voir notre dossier mais ils disent que ce n'est pas exploitable. Ils nous ont expliqué que nous avons dépassé le nombre de parrains autorisés pour chaque feuille, c'est-à-dire 10 000 parrains." (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Can2023- Absents des préparations- Issa Kaboré et Bertrand Traoré se rendront directement à Bouaké

La préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations (Can) 2023 se poursuit avec détermination pour l'équipe nationale du Burkina Faso, les Étalons. Deux de leurs joueurs clés, le latéral Issa Kaboré et l'attaquant Bertrand Traoré, ne pouvant pas prendre part aux préparations avec le reste de l’équipe, ils se préparent à rejoindre directement Bouaké, en Côte d'Ivoire, pour retrouver leurs coéquipiers. Bertrand Traoré, le capitaine de l'équipe, est actuellement en phase de récupération dans le centre médical d'Aston Villa.De son côté, Issa Kaboré, qui évolue à Luton Town, a rencontré quelques soucis administratifs qui ont retardé son retour à Dubaï où se déroulent les préparatifs de l'équipe.(Source :aouaga.com)

Togo : Elections en Rdc- Le chef de l’Etat félicite Félix Tshisekedi pour sa réélection

Le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé a adressé ce mardi 02 janvier, un message de félicitations à son homologue, Félix Tshisekedi Tshilombo, réélu il y a quelques jours à la tête de la République Démocratique du Congo (RDC).« Je suis convaincu que ce nouveau mandat nous offre l’opportunité de poursuivre le renforcement des liens historiques d’amitié, de fraternité et de coopération entre nos pays », a formulé le n°1 togolais.Elu une première fois en 2019, le leader congolais est arrivé en tête des résultats provisoires du dernier scrutin, donnés le 31 décembre dernier par la Commission électorale. (Source : alome.com)

Bénin : Juste et lois- Les présidents des institutions ont échangé sur une possible révision de la constitution

Les présidents d’institutions du Bénin ont tenu une réunion à Cotonou le mardi 26 décembre afin de discuter de divers sujets, notamment d’une potentielle nouvelle révision de la Constitution. Cette réunion a été organisée en collaboration avec le ministre de la Justice. Au cours des discussions, le président de l’Assemblée Nationale, Louis Vlavonou, a souligné que la réforme constitutionnelle devrait entraîner une refonte totale du système.« Nous, en tant que représentants de la nation tout entière, formons une institution de la République. Nous agissons comme une assemblée constituante, car ce qui est débattu et réalisé ici dépasse nos simples personnes. Il s’agit d’une refonte totale, c’est tout le système qui est en jeu » , a-t-il déclaré à Crystal News. (Source : acotonou.com)

Rca : Lutte contre l’insécurité- Le gouvernement et la Minusca rassurent la population de Nzakoundou

Une semaine après l’attaque meurtrière dont a été victime le village de Nzakoundou, a 54km au Nord-Ouest de Paoua, dans la préfecture de Lim-Pende, la MINUSCA et les Forces armées centrafricaine (Faca) se sont rendus sur place le 29 décembre 2023 pour s’enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire. La délégation était conduite par le Commandant de la Force de la Minusca, le Général Humphrey Nyone et le Chef d’Etat-major adjoint des FACA Victor Yacoub. (Source : abangui.com)

Gabon : Marchés publics- Les critères d’attribution aux Pme des Btp gabonaises en étude

Les travaux de la Commission interministérielle de détermination des critères de qualification de Petites et Moyennes Entreprises (Pme) gabonaises éligibles à l’attribution des marchés publics d’un montant inférieur ou égal à 150 millions de FCFA ont démarré le 02 janvier écoulé à Libreville. Sur instruction du ministre des Travaux Publics, le Général Flavien Nzengui Nzoundou, cette commission va plancher sur les éléments de conformité avec les activités du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) y compris la problématique de la nationalité des responsables de ces Pme. Présidés par le Conseiller juridique du ministre des Travaux Publics, Jean Mathieu Angoue Ondo, ces travaux se tiennent en présence des responsables du ministère du Commerce, des Pme/Pmi, chargé des activités génératrices de revenus (Agr), du ministère du Budget et ceux des Travaux Publics. (Source : alibreville.com)