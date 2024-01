Maroc: Province de Larache - Caravane médicale multidisciplinaire au profit des habitants de la commune de Tazrout

Tazrout (province de Larache) — La Direction provinciale du ministère de la Santé et de la protection sociale à Larache a organisé, mercredi à la commune de Tazrout (province de Larache), une caravane médicale multidisciplinaire au profit de la population locale, et ce dans le cadre de l'opération "Riaya 2023-2024".

Cette initiative, menée sous la supervision de la préfecture de la province de Larache, en partenariat avec la commune de Tazrout, s'inscrit dans le sillage de l'opération "Riaya 2023-2024", menée du 15 novembre 2023 au 30 mars 2024 en exécution des Hautes Instructions Royales, visant à renforcer les services de santé de proximité en faveur des populations des zones touchées par la vague de froid.

Cette caravane, lancée en présence notamment du gouverneur de la province de Larache, Bouassam El Alamine, des autorités provinciales et locales, ainsi que d'élus, a été supervisée par un staff composé de 51 cadres médicaux et infirmiers, dont 14 médecins spécialistes, 10 médecins généralistes et 15 infirmiers, en plus de cadres administratifs et techniques.

Dans une déclaration à la presse, le délégué provincial du ministère de la Santé et de la protection sociale à Larache, Dr. Chawki Oumirrane, a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'opération "Riaya 2023-2024" visant à renforcer les services de santé de proximité en faveur des populations des zones touchées par la vague de froid.

Le responsable a précisé cette caravane médicale vise à dispenser des consultations en médecine générale, pédiatrie, dermatologie, endocrinologie, cardiologie, traumatologie, gynécologie, ophtalmologie et en chirurgie générale, outre le dépistage précoce des cancers de sein et du col de l'utérus, du diabète et de l'hypertension artérielle, soulignant que cette initiative cible environ 1.000 personnes.

Il a fait savoir que cette opération est ponctuée également par une action de sensibilisation à la santé bucco-dentaire au profit des élèves, la correction de la vue, et la distribution de médicaments, notant que cette caravane médicale fera escale, dans les prochains jours, à la commune El Qola.

Pour sa part, le président de la commune de Tazrout, Ahmed El Wahabi, a indiqué que cette caravane vise à assurer une réponse adéquate aux besoins en prestations de soins des habitants de cette commune touchée par la vague de froid, notant que cette initiative ambitionne également d'accorder l'attention nécessaire aux groupes vulnérables et de leur rapprocher les services médicaux, ainsi que de renforcer la disponibilité des soins et des actions de sensibilisation au niveau des zones cibles.

Il est à noter que six communes relevant de la province de Larache bénéficieront, dans le cadre de cette opération, des activités des unités médicales mobiles, à savoir Tazrout, El Qola, Zaaroura, Beni Gorfet, Beni Arous et Boujediane.