Afrique: L'Algérie et la Sierra Leone oeuvreront de concert pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mercredi, que l'Algérie et la Sierra Leone œuvreront de concert, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, dans le respect des principes des Nations unies et des règles du droit international.

Dans une déclaration conjointe à la presse, à l'issue de ses entretiens avec son homologue sierra-léonais, M. Julius Maada Bio, le président de la République a souligné que "l'Algérie et la Sierra Leone, en leur qualité de membres non-permanents du Conseil de sécurité, oeuvreront de concert pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, dans le respect des principes de la charte des Nations unies et des règles du droit international".

Concernant la cause sahraouie, le Président Tebboune a affirmé que l'Algérie et la Sierra Leone "poursuivront leurs actions dans le sens d'une solution juste et durable à cette question, conformément aux décisions du Conseil de sécurité et de la légalité internationale".

"Nous avons, par ailleurs, eu l'opportunité d'examiner les voies et moyens à même de coordonner les positions et vues concernant les questions sécuritaires tant sur le plan international que continental, notamment au niveau du Conseil de sécurité, en vue d'approfondir les consultations et de procéder à un échange de vues sur nombre de questions, particulièrement la situation dans la région du Sahel et en Afrique de l'Ouest", a-t-il ajouté.

%

Par ailleurs, le président de la République a fait part de son souhait de voir la visite du Président Julius Maada Bio en Algérie "insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale, à la hauteur de la volonté politique", ajoutant avoir convenu du renforcement de la coopération, des échanges commerciaux et des expertises dans divers domaines entre les deux pays, à l'instar de l'énergie, du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la pêche, outre la création d'un Conseil d'affaires conjoint pour jeter les ponts de la coopération entre les opérateurs économiques des deux pays.

A cette occasion, le président de la République s'est dit convaincu que cette visite permettra d'insuffler "une nouvelle dynamique" aux relations bilatérales et de renforcer la concertation en vue d'établir un partenariat "constructif" servant les intérêts mutuels des deux pays.