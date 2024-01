Cote d'Ivoire: Contournement de la ville d'Abidjan / Beugré Mambé révèle - 'Le président de la république a tenu à offrir aux ivoiriens des facilités en matière de circulation'

Le Premier ministre Robert Beugré Mambé a visité, le mercredi 3 janvier 2024, les chantiers de construction de la voie de contournement de la ville d'Abidjan, la Y4 et le 4ème pont, à partir de la commune de Yopougon.

Le chef du gouvernement ivoirien était sur le chantier de la voie de contournement du District d'Abidjan, dont les travaux de construction sont en cours. En compagnie de la présidente du Sénat, Kandia Kamissoko Camara, du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amedé Kouakou, des ministre Bouaké Fofana, Amadou Koné et Françoise Remarck, le Premier ministre Robert Beugré Mambé a fait des révélations sur la Y4, au terme de sa visite. "Il ressort qu'au niveau de la voie de contournement, dès le vendredi (5 janvier 2024, ndlr), le dernier pont qui a été construit pourra nous permettre de faire la continuité du trafic, entre la route de Bingerville et la route d'Ebimpé.

À partir du milieu de la semaine prochaine, on pourra rallier directement la route de Bingerville au stade d'Ebimpé, pour permettre à tous ceux qui voudraient aller regarder le match, de le faire. Mais, nous recommandons la prudence, parce que le chantier n'est pas encore terminé. Nous allons simplifier la circulation en ouvrant ce tronçon pour permettre aux Ivoiriens qui veulent aller à Ebimpé, à partir de Cocody et de Bingerville, de pouvoir aller à Ebimpé de façon plus rapide. Nous précisons que la voie de contournement Y4 ne faisait pas partie des travaux exigés pour la Can.

Mais, le Président de la République a tenu à offrir aux Ivoiriens, des facilités en matière de circulation. Il nous a enjoints de tout mettre en oeuvre pour que cette voie soit accessible. Ce qui sera fait à partir du milieu de la semaine prochaine", a annoncé le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du Cadre de vie. Il a adressé ses félicitations au ministre Amedé Kouakou, ses collaborateurs ainsi que les maires des communes traversées par la Y 4, "pour le dynamisme qu'ils ont affiché et la ténacité qui a été la leur dans ce mécanisme de rattrapage que nous avons dû mettre en oeuvre pour que tout cela soit prêt pour la semaine prochaine". "Je profite de l'occasion pour féliciter les jeunes ivoiriens, les ingénieurs, les techniciens supérieurs, les ouvriers et tous ceux qui ont pu travailler sur ce chantier pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Je pense que la semaine prochaine, notre objectif sera atteint en ce qui concerne la voie de contournement", a ajouté Beugré Mambé.

Le péage du 4ème ne sera pas opérationnel immédiatement

À l'étage du 4ème pont, dans la commune de Yopougon, la délégation du Premier ministre a été rejointe par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, maire de la commune de Yopougon. Le chef du gouvernement a noté que le point dur des travaux c'était les 400 mètres de tronçon qui permettent de rallier le deuxième pont de Yopougon. "Le ministre de l'Équipement a dû prendre des mesures spécifiques, à notre demande, pour qu'on puisse terminer ce tronçon. Dès le début de la semaine prochaine, ce tronçon sera achevé.

On pourra passer à partir du deuxième pont de Yopougon au niveau de l'autoroute, rentrer dans Yopougon et reprendre le 4ème pont directement pour aller au Plateau. La circulation sera beaucoup plus aisée. Et nous pouvons que nous réjouir de cela pour nos frères de Yopougon, de Songon et tous ceux de l'Hinterland. Pour aller au Plateau, on ne sera plus obligé de passer par la grande autoroute. On pourra passer facilement sur le 4ème pont. Je voudrais préciser que le péage ne sera pas fonctionnel immédiatement. Nous allons prendre des mesures de facilitation pour permettre aux Ivoiriens de ralier, sans le plus grand nombre d'effort possible, le Plateau, Adjamé, Treichville, le Port d'Abidjan, l'aéroport. Voici ce que le Président va offrir aux Ivoiriens, dès la semaine prochaine".

Avant de quitter la commune de Yopougon, le Premier ministre Robert Beugré Mambé a félicité l'ensemble des équipes présentes sur ces chantiers qui, sous la houlette du ministre Amedé Kouakou, ont pu relever le défi. " Mais en matière de génie civil, il faut rester vigilants. Nous leur demandons de rester vigilants et même quand les tronçons seront ouverts, il faut rester vigilants pour rattraper les petits détails qui auront été mis en évidence par la circulation", a conseillé le Premier ministre ivoirien.