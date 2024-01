Algérie: Le parc d'Annaba, montée d'adrénaline et écotourisme pendant les vacances d'hiver

ANNABA — Le parc d'aventures "Accrobranche", initié par l'entreprise Forest Adventure au sein de la forêt urbaine d'Ain Achir, à Annaba, attire quotidiennement, durant ces vacances d'hiver, un nombre remarquable de jeunes gens et d'enfants accompagnés de leurs parents.

Profiter des sentiers serpentant au coeur de la forêt, se mouvoir de branche en branche après s'être lancé le défi de se surpasser dans un contexte de montée d'adrénaline, constituent des activités désormais très prisées par les aventuriers en herbe.

Parmi ses visiteurs, il y a ceux qui découvrent le site et ses "sentiers de l'aventure" pour la première fois, et ceux qui ont pris l'habitude de ce divertissement "musclé" qui consiste à grimper aux branches des arbres et à jouer les Tarzan.

Parmi les visiteurs rencontrés mercredi, il y a des familles venues avec leur progéniture depuis les wilayas de Skikda, de Souk Ahras, de Guelma et même de Biskra, à la grande joie de leurs enfants courant, jouant, sautillant et piaillant tout leur saoul sur les parcours tracés spécialement pour eux.

Les plus "vieux" affluent souvent à "Accrobranche" par petits groupes de trois à quatre jeunes gens, unis par leur amour pour les sensations fortes que procurent les lieux.

C'est le cas de Moundhir, venu de la capitale des Ziban en compagnie de ses copains Sami et Wassim, et qui ne cache pas son bonheur d'avoir découvert cette forêt pas comme les autres.

Une découverte qu'il avoue avoir faite par hasard, en naviguant sur les réseaux sociaux, pour tomber fortuitement sur la page officielle de "Forest Adventure".

Après avoir passé environ trois heures sur les sentiers d'Accrobranche, défiant les obstacles en escaladant les arbres, en se déplaçant de branche en branche à une dizaine de mètres de hauteur, ce groupe de jeunes visiteurs n'a pas manqué de saluer le professionnalisme des superviseurs, toujours sur le qui-vive pour surveiller les "aventuriers", et qui offrent toutes les conditions de confort et de sécurité aux clients du parc.

Ce dernier, créé en 2022 dans le cadre d'un investissement privé, connaît ces derniers jours "une affluence particulièrement nombreuse", encouragée par le temps printanier qui caractérise la coquette en ce début d'année.

"Accrobranche" reçoit quotidiennement quelque 200 visiteurs par jour, selon le responsable de la société Forest Adventure, gérant les lieux.

Les parcours se déclinent en quatre niveaux : le premier pour les catégories d'âge des 3-8 ans, le second pour les 8-15 ans et les deux derniers pour les "aventuriers" adultes, explique cette source.

Si les jeunes et les adultes trouvent leur bonheur en grimpant aux arbres et en défiant la peur, tout en fournissant un gros effort physique et en faisant preuve d'une belle force mentale, les plus petits ont à leur disposition des parcours ne dépassant pas un mètre. Cela semble toutefois suffire à leur bonheur à la vue de leurs rires et de leur joie communicative.

En plus de l'amusement et du divertissement, les parcours d'aventures pour les enfants sont conçus pour extérioriser les énergies et développer les capacités physiques des plus petits, se réjouissent des mères de familles rencontrées par l'APS.

Selon les gérants d'Accrobranche, il est prévu de renforcer les sentiers de ce parc d'aventures de deux hectares, surplombant la Corniche d'Annaba, en créant de nouveaux sentiers et en renforçant le système de sécurité, tout en améliorant les services en matière d'écotourisme et d'éducation environnementale à destination des différents groupes d'âge.