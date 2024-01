Algérie: Mascara - Ouverture des journées du théâtre pour enfants

MASCARA — Les activités des journées du théâtre pour enfants, organisées à l'occasion des vacances scolaires d'hiver, ont été ouvertes mercredi au Théâtre régional "Bachir Zahaf" de Mascara.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation, organisée à l'initiative de l'établissement culturel précité, a été marquée par la présentation de la pièce "Hayat", produite par l'association culturelle et artistique de la wilaya "Caravane", écrite par Mohamed Soltani et mise en scène par Said Mansour, raconte l'histoire de cinq amis qui vivent dans un petit village et qui tentent de passer leurs vacances d'été à mener bénévolement des opérations de nettoyage de leur village et à réaliser une piscine pour les enfants.

Le responsable de l'association précitée, Said Mansour a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que cette oeuvre théâtrale, qui constitue la dernière production de son association, sera présentée prochainement dans les wilayas de Sidi Bel-Abbès, de Relizane et de Saïda.

Le programme de cette manifestation de quatre jours prévoit la présentation d'un ensemble de pièces de théâtre destinées aux enfants, dont "Le retour de Nono au pays des merveilles" de l'Association "Faouanis" des activités culturelles et artistiques de Sidi Bel-Abbès, "L'histoire d'un héros" de l'association "Sitar Ed-Dahabi" (Rideau d'Or) de Mostaganem et "Le quartier propre" par l'association culturelle "Patrimoine, authenticité et jeunesse" d'Oran, selon les organisateurs.

L'objectif de l'organisation de cette manifestation est de sensibiliser les enfants sur l'importance du quatrième art dans les aspects pédagogiques et de leur permettre de passer des moments agréables pendant les vacances scolaires, a-t-on souligné.